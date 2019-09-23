《每周華語－黃溢華》電影工業：回報大、風險高



《每周華語》Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃｓ由Ｊｉｍ Ｃｌａｒｋ、Ｋｕｒｔ

Ａｋｅｌｅｙ等人創辦。ＳＧ從事高速電腦及「多維」圖像分析，應用甚廣，其中從電影工業可

以提升映像處理，因而影片可以有更為豐富的內容，科幻片也好，卡通片也好，都可以直接得益

。１９９３年，香港拍攝的「白髮魔女傳」也有利用５Ｇ的科技「沖晒」電影。事實上，「侏羅

紀公園」、「星球大戰」、「Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ」、「Ｔｏｙ Ｓｔｏｒｙ」等等都有採用

ＳＧ的科技，使電影更為迫真及使「不可能」的內容可以在大銀幕上出現！



科技不斷改進，使大眾娛樂更為多樣化。其中電影工業，由百年前的黑白╱默片步入了彩色

╱立體聲甚而有「３Ｄ」形式的觀看制式，使大眾有更多娛樂選擇。電影工業自歐美起步，片種

多、觀眾多、消費大，再加上科技使發行╱觀賞電影的形式多樣化，不只入電影院，於七十╱九

十年代有影帶、Ｌａｓｅｒ Ｄｉｓｃ、ＶＣＤ以至ＤＶＤ。今天更可網上觀看電影，科技使

１９３０年代、１９７０年代等等的影片「翻新」、電腦化，使放映質素上升，更有娛樂價值。

電影成為經典，為投資者、影業界、演員甚而作曲家帶來巨大的回報。



電腦╱軟件的出現，使傳統用人手繪畫的卡通片更上一層樓，使不可能的「卡通」角色╱劇

情在大銀幕上出現，衍生了玩具甚而大量商業產品。香港的玩具業也因而受惠。潛在回報大，但

產品不受歡迎的也很多，因而基金投入電影工業，風險也相對大。「叫好不叫座」的電影多的是

。歐洲、美國、日本甚而印度也有規模大的電影工業。日本的電影，「超人」等系列大賣！９０

年代多了「龍珠」，又有經典「哥斯拉」系列。日本漫畫、卡通業甚為成功，使電影業也受惠，

多了很多現成的題材。科幻片早已出現，德國１９２７年已有《大都會》默片等，美國１９２０

╱１９３０年代有查理卓別靈，他的作品大賣，掌年全球經濟差，但也有高回報的投資。美國大

市場，加州成為美國電影工業的基地，有「Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ」，牛仔及二戰片盛極一時，而

踏入全球化、科技化、電腦化，８０年代多了更多片種。中俄也有好的電影，但基於歷史因素，

片種不多。語言方面，英文片較有優勢，但更為重要的是創意及內容。



有關太空的影片多的是，１９９５年發行的「阿波羅１３」乃真人真事改編，Ｔｏｍ Ｈａ

ｎｋｓ主演，太空人去月球差點兒失去返回地球的機會，而未及登陸月球卻九死一生地成功回航

，總比失去性命為佳。至於「星球大戰」乃更為成功，因為利用電腦科技，又衍生了大量商機。

今天「星球大戰」仍是經典中的經典！而電視版「Ｓｔａｒ Ｔｒｅｋ」，又拍成了電影，亦見

大賣。１９６０╱１９８０年代，美俄太空爭雄，電影人看準機會，投入了大量資金於「太空科

幻片」，回報大，因為不只賣片，亦有很多商機。



美俄冷戰，不只有「００７占士邦」之電影，也因為早有此本小說；但美俄爭雄，基金看準

時機，投入電影也成為好的項目。俄國軍備勁，潛艦也甚為神秘，因而深海小說又改拍為美俄潛

艦「大戰」！「Ｔｈｅ Ｈｕｎｔ Ｆｏｒ Ｒｅｄ Ｏｃｔｏｂｅｒ」由「００７」演員、大

明星辛康納利主演，他飾演出走俄國潛艦的艦長，在深海中與美軍鬥智鬥力，亦要使俄潛艦不知

自己投奔美國。



另方面，１９７０╱１９９０年代見ＤＮＡ科技日見先進，複製生命有可能。今天科學家正

努力複製多萬年前生活於西伯利亞的「長毛象」。而１９９３年的「侏羅紀公園」

（Ｊｕｒａｓｓｉｃ Ｐａｒｋ）由大導演Ｓｔｅｖｅｎ Ｓｐｉｅｌｂｅｒｇ執導，引入恐龍

的ＤＮＡ，科學家╱投資者複製不同的恐龍，乃大商機。成功了，卻因為生命自身有自我調節的

機制使計劃失控，重生的恐龍不斷成長，且不受「人」的「控制」。「侏羅紀公園」系列極為成

功，使衍生商機，市場回報甚大。電腦運算，軟件使恐龍在電影情節中活現在我們的眼前。集合

科技、軟件、聲效、再加劇本╱演員，電影大賣，全球收入極為豐厚。



美乃「大國主義」，軍備出色。１９８６年的「Ｔｏｐ Ｇｕｎ」確有其事，有真實的背景

。在航母上拍攝，內容乃戰機機師的訓練。美海空軍亦有參與「Ｔｏｐ Ｇｕｎ」的拍攝安排甚

而以此片作為宣傳。可見電影不只投資者有興趣，政府等也有參與的因由。此片使Ｔｏｍ

Ｃｒｕｉｓｅ一夜成名，他的形象不只是一位靚仔，更是未來美軍空戰中的「Ｔｏｐ Ａｃｅ」

！



「００７」系列使辛康納利名成利就，他是英國人也是世界健美先生、另一位奧地利人入籍

美國，做了加州州長也有來港訪問的乃阿諾舒華辛力加（Ｓｃｈｗａｒｚｅｎｅｇｇｅｒ），他

也是世界健美先生冠軍。「Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ」系列至少首拍乃由對沖基金投入資本：成也

此片，敗也此片。幸好一發行又即全球大賣！而主演的演員自然又是一夜成名了。「阿諾」也有

其他大賣的電影，均衍生了不少玩具、電玩商機。影片內容亦涉及未來冶金高科技及太空有超乎

完美的生命早已探訪了我們的祖先。



美國不只是工業巨人，亦是影業╱娛樂的強者。創新不只在科技、硬件，也在軟件、創意！

Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ不只創立了Ａｐｐｌｅ，也有他在離開Ａｐｐｌｅ「失意」時創立的「Ｐ

ｉｘａｒ」：拍了很多成功的卡通╱電腦片，又都全球大賣……



Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ重回Ａｐｐｌｅ，終開發一系列大賣的產品，「智能」電話成功通訊

產業的主流。Ａｐｐｌｅ創意無限，不少大中小企業亦不斷創新推出不同的「Ａｐｐｓ」，電影

╱娛樂企業利用全新的方法╱渠道推出、發行影業產品。８０╱９０年代的投資人、影業大師，

今天不少已成為大師中的大師為投資者大賺。科技及創意推動全新的電影產業，相信美國仍走在

前沿，帶動新一代的娛樂、電影新旋風。



《資深市場人士 黃溢華》

