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即市新聞

23/09/2019 17:05

《神州經脈》中美談判前景不明，人行連三日淨投放，外資流出Ａ股

　　《神州經脈》在上周舉行的中美副部級磋商，中方代表團突然取消部分訪問行程，外界推測
雙方不歡而散，悲觀情緒導致引發Ａ股跌浪，滬綜指低開０﹒２７％後，開市未夠１５分鐘，跌
幅便迅速擴大超過１％，且愈跌愈急，午後曾挫１﹒５％，但在尾盤多個科技板塊突然倒升，助
滬指最終跌０﹒９８％收市，報２９７７﹒０８點，深成指同跌１﹒０１％。
　　人行連續第四日開展逆回購，但交投氣氛仍然無大進展，兩市全日成交５０８０億元（人民
幣．下同），較上日（２０日）成交額減少７﹒１％。Ａ股今日被納入標普道瓊斯的指數體系，
富時羅素同時對Ａ股擴容，上周五外資大幅流入接近１５０億元，今日恢復流出１５﹒３２億元


＊今日新聞精選＊

１﹒美國貿易代表辦公室發表簡短聲明稱，今次為期兩日的會談富有成果，部長級貿易談判將按
計劃於１０月在華盛頓舉行。消息人士稱，在包括知識產權保護、強制技術轉讓、產業補貼及其
他貿易壁壘在內的核心結構性問題上，中方代表團並未提出任何新提議，美方認為距離達成協議
還有一段距離。
　
２﹒中國農業代表團突然取消赴美訪問行程。中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊稱，中方
的確在同美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美農業州訪問
。韓俊指出，這次計劃調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計劃，美國有關方面表示，將另行
邀請安排訪問。

３﹒太平洋島國基里巴斯政府日前發表聲明，宣布與台灣「斷交」並將同大陸復交。在談及何時
與基里巴斯建交時，發言人耿爽表示，該來的早晚會來，請大家稍安勿躁。中方期待同基里巴斯
恢復外交關係，掀開兩國關係新的一頁。

４﹒人民銀行公布，今日進行的２００億元７天期逆回購，以及８００億元１４天期逆回購，中
標利率持平，分別為２﹒５５％和２﹒７％，連續第四日開展逆回購。公開市場今日沒有逆回購
到期，即今日淨投放１０００億元。

５﹒陝西省宣布，為豐富國慶節市場供應及穩定豬肉價格，決定於今日至周日（２９日）組織投
放政府儲備凍豬肉，合共投放２３６８﹒８７噸儲備肉，投放網點以大中型超市、專賣店、社區
便利店為主，價格是市場平均價格的８５％至９０％。

６﹒國家智能網聯汽車（武漢）測試示範區昨日（２２日）正式揭牌，百度、海梁科技、深蘭科
技拿到自動駕駛商用牌照。這標志著無人駕駛車輛不僅可在開放道路進行載人測試，也可進行商
業化運營探索。此前，上汽集團、寶馬、滴滴獲得上海頒發的首批智能網聯汽車示範應用牌照。
此次滬漢兩地先後頒發牌照，標志著智能網聯汽車進入公測階段。

７﹒據巴西媒體引述消息人士稱，華為與中移動（００９４１）正聯手洽購巴西電訊集團Ｏｉ，
該公司據報陷入財政困難。華為發表聲明，指無意收購Ｏｉ或任何一間巴西電訊企業，只會致力
與當地電訊集團合作，為客戶提供最佳服務。

８﹒中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部日前發布通知，明確指出宅基地是農村村民的基
本居住保障，嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地，嚴禁下鄉利用農村宅基地建設別墅大院和私人會
館，且嚴禁借流轉之名違法違規圈佔、買賣宅基地。（ｃａ）

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