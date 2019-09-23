《神州經脈》中美談判前景不明，人行連三日淨投放，外資流出Ａ股

《神州經脈》在上周舉行的中美副部級磋商，中方代表團突然取消部分訪問行程，外界推測

雙方不歡而散，悲觀情緒導致引發Ａ股跌浪，滬綜指低開０﹒２７％後，開市未夠１５分鐘，跌

幅便迅速擴大超過１％，且愈跌愈急，午後曾挫１﹒５％，但在尾盤多個科技板塊突然倒升，助

滬指最終跌０﹒９８％收市，報２９７７﹒０８點，深成指同跌１﹒０１％。

人行連續第四日開展逆回購，但交投氣氛仍然無大進展，兩市全日成交５０８０億元（人民

幣．下同），較上日（２０日）成交額減少７﹒１％。Ａ股今日被納入標普道瓊斯的指數體系，

富時羅素同時對Ａ股擴容，上周五外資大幅流入接近１５０億元，今日恢復流出１５﹒３２億元

。



＊今日新聞精選＊



１﹒美國貿易代表辦公室發表簡短聲明稱，今次為期兩日的會談富有成果，部長級貿易談判將按

計劃於１０月在華盛頓舉行。消息人士稱，在包括知識產權保護、強制技術轉讓、產業補貼及其

他貿易壁壘在內的核心結構性問題上，中方代表團並未提出任何新提議，美方認為距離達成協議

還有一段距離。



２﹒中國農業代表團突然取消赴美訪問行程。中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊稱，中方

的確在同美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，暫未安排去美農業州訪問

。韓俊指出，這次計劃調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計劃，美國有關方面表示，將另行

邀請安排訪問。



３﹒太平洋島國基里巴斯政府日前發表聲明，宣布與台灣「斷交」並將同大陸復交。在談及何時

與基里巴斯建交時，發言人耿爽表示，該來的早晚會來，請大家稍安勿躁。中方期待同基里巴斯

恢復外交關係，掀開兩國關係新的一頁。



４﹒人民銀行公布，今日進行的２００億元７天期逆回購，以及８００億元１４天期逆回購，中

標利率持平，分別為２﹒５５％和２﹒７％，連續第四日開展逆回購。公開市場今日沒有逆回購

到期，即今日淨投放１０００億元。



５﹒陝西省宣布，為豐富國慶節市場供應及穩定豬肉價格，決定於今日至周日（２９日）組織投

放政府儲備凍豬肉，合共投放２３６８﹒８７噸儲備肉，投放網點以大中型超市、專賣店、社區

便利店為主，價格是市場平均價格的８５％至９０％。



６﹒國家智能網聯汽車（武漢）測試示範區昨日（２２日）正式揭牌，百度、海梁科技、深蘭科

技拿到自動駕駛商用牌照。這標志著無人駕駛車輛不僅可在開放道路進行載人測試，也可進行商

業化運營探索。此前，上汽集團、寶馬、滴滴獲得上海頒發的首批智能網聯汽車示範應用牌照。

此次滬漢兩地先後頒發牌照，標志著智能網聯汽車進入公測階段。



７﹒據巴西媒體引述消息人士稱，華為與中移動（００９４１）正聯手洽購巴西電訊集團Ｏｉ，

該公司據報陷入財政困難。華為發表聲明，指無意收購Ｏｉ或任何一間巴西電訊企業，只會致力

與當地電訊集團合作，為客戶提供最佳服務。



８﹒中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部日前發布通知，明確指出宅基地是農村村民的基

本居住保障，嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地，嚴禁下鄉利用農村宅基地建設別墅大院和私人會

館，且嚴禁借流轉之名違法違規圈佔、買賣宅基地。（ｃａ）

