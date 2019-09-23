【駐京專電】北京上半年流向津冀節能環保科技領域合同增１５０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市科學技術委員會表示，上半年，北

京流向津冀節能環保科技相關領域技術合同５６﹒９億元（人民幣．下同），同比增長達１４９

﹒８％。

上半年北京流向津冀技術合同１５２７項，成交額８９﹒４億元，主要集中在新能源與高效

節能、環境保護與資源綜合利用、城市建設與社會發展等領域。

２０１４年以來，京津冀協同創新發展縱深推進，北京輸出到津冀的技術合同成交額累計約

８７０億元，年均增速保持在２９％。

