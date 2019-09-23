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23/09/2019 08:33

【駐京專電】人行辟謠：「數字貨幣８０天內落地」為不準確消息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》據中國互聯網聯合辟謠平台消息，近日，
中國人民銀行明確「加快推進中國法定數字貨幣（ＤＣ╱ＥＰ）研發步伐」為２０１９年下半年
重點工作之一。隨之，有大量網傳消息稱：「中國央行發行數字貨幣８０天內落地，初期將向四
大行、阿里巴巴、騰訊和銀聯七家機構發行」。
　　中國互聯網聯合辟謠平台就此向中國人民銀行求證，證實網傳數字貨幣推出時間及參與機構
等均為不準確信息。中國人民銀行提示：關於數字貨幣相關工作進展，人民銀行會適時披露，請
以官方信息為準。

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