【駐京專電】人行辟謠：「數字貨幣８０天內落地」為不準確消息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》據中國互聯網聯合辟謠平台消息，近日，

中國人民銀行明確「加快推進中國法定數字貨幣（ＤＣ╱ＥＰ）研發步伐」為２０１９年下半年

重點工作之一。隨之，有大量網傳消息稱：「中國央行發行數字貨幣８０天內落地，初期將向四

大行、阿里巴巴、騰訊和銀聯七家機構發行」。

中國互聯網聯合辟謠平台就此向中國人民銀行求證，證實網傳數字貨幣推出時間及參與機構

等均為不準確信息。中國人民銀行提示：關於數字貨幣相關工作進展，人民銀行會適時披露，請

以官方信息為準。

