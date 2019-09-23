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即市新聞

23/09/2019 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日跌幅擴至１﹒３％失三千，返回月初位置

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在上周舉行的中美副部級磋商，中方代表團突然取消部分訪問
行程，外界推測雙方不歡而散，悲觀情緒導致引發Ａ股跌浪，滬綜指低開０﹒２７％後，開市未
夠１５分鐘，跌幅便迅速擴大超過１％，並在午收前進一步擴大，最終半日挫１﹒３１％，報
２９６７﹒０１點，深成指更跌１﹒５６％，除農業股外所有行業板塊告跌。
　　盡管美國貿易代表辦公室稱今次會談「富有成果」，部長級貿易談判將按計劃進行。但外媒
引述消息指，中方代表團並未就任何核心結構性問題提出新提議，美方認為距離達成協議還有一
段距離。至於中國農業代表團突然取消赴美訪問農業州行程，農業農村部副部長韓俊回應稱，計
劃調整與經貿磋商無關。
　　人行今日進行２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作、８００億元１４天期逆回購
操作，即今日淨投放１０００億元。人行連續第四日開展逆回購，但交投氣氛仍然無大進展，兩
市半日成交３１９１億元，和上日（２０日）同時段成交幾近持平。

＊宅基地新政出台，地產股受當頭一棒＊

　　中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部日前發布通知，明確指出宅基地是農村村民的基
本居住保障，嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地，嚴禁下鄉利用農村宅基地建設別墅大院和私人會
館，且嚴禁借流轉之名違法違規圈佔、買賣宅基地。地產股受打擊，萬科Ａ
（深：０００００２）挫２﹒７％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌２﹒６％，泛海控股（深
：００００４６）跌２﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２％，新湖中寶
（滬：６００２０８）跌１﹒６％。
　　市場悲觀導致券商板塊及時散水，長城證券（深：００２９３９）插３﹒１％，光大證券（
滬：６０１７８８）挫２﹒６％，華泰證券（滬：６０１６８８）、中國銀河
（滬：６０１８８１）跌２﹒３％，廣發證券（深：０００７７６）跌２％。

＊中國取消訪美農業州，種業股風景獨好＊

　　中國農業代表團突然取消訪問美國農業州的行程，中國擴大對美採購農產品的計劃可能出現
變數，消息刺激中國農業股逆市上漲，敦煌種業（滬：６００３５４）升３﹒６％，萬向德農（
滬：６００３７１）升１﹒９％，登海種業（深：００２０４１）升１﹒５％，豐樂種業（深：
０００７１３）升０﹒６％。（ｅｙ）

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