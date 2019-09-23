《股林淘金－林家亨》生物製藥規模大，新股復宏漢霖伺機吸

《股林淘金》即將上市新股復宏漢霖（０２６９６）專注於開發單克隆抗體，由復星醫藥（

０２１９６）分拆上市，將於本周三（２５日）在港交所掛牌上市，成為港股市場今年以來發行

規模最大的生物科技公司，公開發售部分已獲數倍超額認購，市傳以低價定價，預留水位給散戶

投資者。

集團已成功研發並商業化首隻國產生物類似藥名為「漢利康」，用於治療非霍奇金淋巴癌。

此藥較原廠藥便宜，有機會獲得原廠藥的部分市場份額，具高增長發展潛力。過去歐盟生物類似

藥市場需時１至２年才能佔得原廠藥的一半市場份額，可以預計未來１至２年將會是復宏漢霖獲

取不錯市場份額的時刻。除此之外，集團已建立可持續拓展全面的生物類似藥及生物創新藥產品

管線，目前在管線中自主開發逾２０種候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，現時擁有領先的生

物類似藥研發技術，有能力維持在國內生物類似藥的領導地位。

今年上市的生物製藥公司，大部分股價表現優於大市表現，而且全球生物製藥市場龐大，具

巨大發展潛力。新藥研發需要大量資本，相信集團背靠復星醫藥，再加上今次上市集資所得，資

金鏈應不會受影響。近期大市有所回落，但藥股板塊股價依然具抗跌力，復宏漢霖此時上市，以

首隻國產生物類似藥「漢利康」作為催化劑，資金追捧高質量創新製藥企業，股價具上升動力，

投資者可以留意。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

