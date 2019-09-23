《融天納地－溫天納》減息有利，為何尚未減？

《融天納地》內地會跟隨美國減息嗎？首先，美國未來減息趨勢不明，而美國國債收益率進

一步下調的空間可能不大。在通脹預期不再進一步大幅下行的背景下，美債收益率年內可能不會

再創新低。其次，美股未來存在下跌的風險。無風險利率對美股價格的提振的邊際作用已經被消

化，風險存在較高不確定性，如貿易戰、美國總統選舉等問題不確定性、企業盈利更存在向下壓

力。美元指數下滑機會上升，美國與歐洲名義ＧＤＰ增長同時存在下滑壓力，但兩國經濟增長數

據力度不一，若美國經濟弱於歐洲，美元指數存在下行壓力。



投資市場原本一直預期人行調降中期借貸便利利率５至１５點子，但最終卻沒有出現。內地

經濟增長目前仍面臨下滑壓力，但通脹維持高位，降準資金剛剛釋放，流動性仍須觀察，故此內

地短期內減息機會較低，未來是否減息將取決於通脹上升的壓力和逆周期調節的效果，中東原油

因素亦為考慮之一。



雖然環球大部分經濟體都選擇了減息來應對經濟走弱，但人行至今仍未選擇減息，主要原因

有三：



一、內地貨幣政策傳導待疏通，



二、內地房價依然對貨幣政策形成掣肘，



三、內地通縮風險尚不完全明顯，整體考慮ＰＰＩ和ＣＰＩ的物價下滑壓力存在，但壓力仍

可控。綜合內地經濟基本面，經濟增長下滑壓力增加，８月份經濟數據三頭馬車同時減速，尤其

製造業投資增長速度放緩明顯。筆者估計，在內地減息前，將持續透過減低銀行負債成本，作為

引導實際利率下跌的藥引，此將成為人行下一階段的貨幣政策首選。



短期而言，人行仍將考慮採用降低公開市場操作利率和中期借？便利利率的策略，以取得充

裕的流動性效果。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

