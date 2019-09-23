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即市新聞

23/09/2019 16:55

《匯市一周－徐惠芳》英脫歐進程停滯，觀望各國數據，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，重要數據包括：美國消費信心、美國第二季度ＧＤＰ終值，而中東
局勢、英國脫歐等仍是市場焦點。
　　
　　今日（２３日），日本秋分日補假，日本股市休市一天。今日重要經濟數據包括：德國９月
製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值、歐元區９月製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值，歐洲央行行
長德拉吉在歐洲議會上做證詞，美國公布９月製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值。
　
　　澳洲公布，９月ＣＢＡ製造業ＰＭＩ初值為４９﹒４，前值５０﹒９；９月ＣＢＡ服務業採
購經理人指數初值為５２﹒５，前值４９﹒１，９月ＣＢＡ綜合採購經理人指數初值５１﹒９，
前值為４９﹒３。市場認為，澳洲９月服務業開始復甦；有初步跡象顯示，減息、減稅和住宅價
格上漲的綜合措施，正在對服務業產生積極影響；製造業指數下滑令人失望，尤其是考慮到澳元
持續走軟；經濟或需要更多刺激措施。澳元在０﹒６７６５水平整固，趨勢往下，上方阻力
０﹒６８４０、０﹒６９３０。
　
　　投資者重新評估美聯儲政策預期後認為，白宮繼續施壓，美聯儲今年內再度減息的可能性依
舊存在。點陣圖顯示，今年內不再繼續減息的機會較大，美聯儲委員似乎對未來是否需要進一步
減息有很大的分歧，或令一直要求持續大幅減息的美國總統特朗普不悅。
　
　　上周四（１９日），聯儲局議息會議，符合市場預期減息。但周末剛結束的中美貿易部長級
官員磋商，未有取得任何進展和成效，市場擔心，１０月高級別磋商可否如期舉行。若短時間內
無法解決中美貿易戰的陰霾，投資者缺乏美元資產信心。此外，本周四，美國將公布的第二季
ＧＤＰ年率終值，美匯指數波動較大，料美國國債收益率下跌或長短期國債孳息倒掛現象進一步
擴大。
　
　　德國公布，８月生產者物價指數年率０﹒３％，預估值０﹒６％，前值１﹒１％；月率為
－０﹒５％，預估值－０﹒２％，前值０﹒１％。歐元區官員或進一步通過財政刺激手段，來令
區內經濟走出低谷，顯示歐洲央行減輕負擔的意願。歐元在１﹒０９７０水平整固，上方阻力
１﹒１０６０、１﹒１１２０、下方支持１﹒０９２０。
　
　　多數投資者對歐元區整體經濟表現感到擔憂，英國「脫歐」協商進展有限，令歐元承壓。歐
盟執委會主席容克認為，有可能達成英國「脫歐」協定，但沒有更多實際進展，投資者疑慮重燃
，英國首相約翰遜指，不認為將在歐盟領導人會議上就包括愛爾蘭邊境問題達成全面的、法律上
可操作性的協議。《國泰君安外匯分析員　徐惠芳》

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