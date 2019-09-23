《匯市一周－徐惠芳》英脫歐進程停滯，觀望各國數據，外幣整固

《匯市一周》展望本周，重要數據包括：美國消費信心、美國第二季度ＧＤＰ終值，而中東

局勢、英國脫歐等仍是市場焦點。



今日（２３日），日本秋分日補假，日本股市休市一天。今日重要經濟數據包括：德國９月

製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值、歐元區９月製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值，歐洲央行行

長德拉吉在歐洲議會上做證詞，美國公布９月製造業╱服務業╱綜合ＰＭＩ初值。



澳洲公布，９月ＣＢＡ製造業ＰＭＩ初值為４９﹒４，前值５０﹒９；９月ＣＢＡ服務業採

購經理人指數初值為５２﹒５，前值４９﹒１，９月ＣＢＡ綜合採購經理人指數初值５１﹒９，

前值為４９﹒３。市場認為，澳洲９月服務業開始復甦；有初步跡象顯示，減息、減稅和住宅價

格上漲的綜合措施，正在對服務業產生積極影響；製造業指數下滑令人失望，尤其是考慮到澳元

持續走軟；經濟或需要更多刺激措施。澳元在０﹒６７６５水平整固，趨勢往下，上方阻力

０﹒６８４０、０﹒６９３０。



投資者重新評估美聯儲政策預期後認為，白宮繼續施壓，美聯儲今年內再度減息的可能性依

舊存在。點陣圖顯示，今年內不再繼續減息的機會較大，美聯儲委員似乎對未來是否需要進一步

減息有很大的分歧，或令一直要求持續大幅減息的美國總統特朗普不悅。



上周四（１９日），聯儲局議息會議，符合市場預期減息。但周末剛結束的中美貿易部長級

官員磋商，未有取得任何進展和成效，市場擔心，１０月高級別磋商可否如期舉行。若短時間內

無法解決中美貿易戰的陰霾，投資者缺乏美元資產信心。此外，本周四，美國將公布的第二季

ＧＤＰ年率終值，美匯指數波動較大，料美國國債收益率下跌或長短期國債孳息倒掛現象進一步

擴大。



德國公布，８月生產者物價指數年率０﹒３％，預估值０﹒６％，前值１﹒１％；月率為

－０﹒５％，預估值－０﹒２％，前值０﹒１％。歐元區官員或進一步通過財政刺激手段，來令

區內經濟走出低谷，顯示歐洲央行減輕負擔的意願。歐元在１﹒０９７０水平整固，上方阻力

１﹒１０６０、１﹒１１２０、下方支持１﹒０９２０。



多數投資者對歐元區整體經濟表現感到擔憂，英國「脫歐」協商進展有限，令歐元承壓。歐

盟執委會主席容克認為，有可能達成英國「脫歐」協定，但沒有更多實際進展，投資者疑慮重燃

，英國首相約翰遜指，不認為將在歐盟領導人會議上就包括愛爾蘭邊境問題達成全面的、法律上

可操作性的協議。《國泰君安外匯分析員 徐惠芳》

