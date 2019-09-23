《金石為開－黃威》利好利淡因素交織，金價或進入高位震盪

《金石為開》沙特油田遇襲、美聯儲利率決議及中美關係變化導致上周市場表現波動，黃金

走勢一波三折。沙特事件迅速降溫以及美聯儲鷹派降息令金價衝高回落，但特朗普拒絕與中國簽

訂部分協議的消息打壓股市，最終推動金價反彈收漲，上周累計升１﹒８％。

美聯儲９月利率決議減息２５個基點到１﹒７５％至２％，為年內第二次減息，符合市場預

期。政策聲明中的大部分內容與上次會議相似，主要的變化在於描述家庭支出強勁，投資和出口

有所走弱。然而聲明顯示，官員們對是否需要進一步放鬆政策存有較大分歧。坎薩斯城聯儲主席

喬治和波士頓聯儲主席羅森葛籣繼續投票反對減息，聖路易斯聯儲主席布拉德則支持減息５０個

基點。利率預測點陣圖顯示今年不會再度減息，美聯儲還小幅上調了經濟增長預期。

整體來看，美聯儲此次會議延續了７月份鷹派減息的基調，且內部分歧的加劇令後續貨幣政

策的不確定性加大。實際上，上周初市場對美聯儲的減息預期曾出現較大幅度的修正，不過目前

仍與美聯儲的預測有明顯差距。加上早前的歐央行利率決議同樣沒有給到市場驚喜，令期待寬鬆

的投資者感到失望，進而導致黃金的吸引力被削弱。



＊中美貿談進展引發市場風聲鶴唳＊



另一方面，沙特表態月底就會全面恢復生產，且保證月內原油供應，事件影響暫時未發酵。

不過特朗普於上周五（２０日）強硬拒絕與中國達成部分協議，一改此前表示可以考慮臨時協議

的溫和態度。當天中國代表團也取消了訪問美國的農業州份，一時又令市場風聲鶴唳。

美股於上周五盤中急挫，終結了周線三連升。黃金趁勢奪回１５００美元關口，短線走勢惡

化的風險下降。日線ＭＡＣＤ正向金叉靠近，ＲＳＩ則成功突破５０。金價目前已升至保歷加通

道中軌，通道整體橫向延伸，中線有機會形成高位震盪的局面。

本周重要經濟數據公布不多，美國二季度ＧＤＰ終值影響有限，重點關注８月核心ＰＣＥ、

耐用品訂單初值及多位元美聯儲官員講話。《六福金融分析師 黃威》

