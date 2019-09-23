《陶冬天下－陶冬》聯儲鴿中帶鷹，油價升來還降

《陶冬天下》三件大事在上周主導了風險資產市場的走勢和資金情緒的起落。沙特石油設施

遭遇恐怖襲擊，超過五百萬桶的日產能受到影響，布倫特原油期貨價格一度暴漲，但是隨著產能

修復期望變得樂觀，石油和能源價格回落。美國聯儲如料下調政策利率２５點，並有過半數委員

表示今年有第三次降息，國債市場上揚，十年期國債利率回軟到１﹒７２％。第三件大事發生在

周五，特朗普表示中美貿易協定可能要到選舉後才有結果，中國代表團取消了對兩個農業州的訪

問提早回國，美股聞訊下跌，錄得本月第一個星期的跌市。除此之外，還有兩件不太小的小事情

發生了。歐盟主席容克指出英國脫歐仍有可能達成協議，英鎊繼續反彈。美國資金市場爆流動性

危機，隔夜ｒｅｐｏ利率一度升到１０％，紐約聯儲連續三天向市場注入資金，資金市場有驚無

險地度過了離奇的一周。



美國聯邦儲備局一如市場預料減息２５點，但是這是公開市場委員會最扭曲的一次降息決定

。其中三位委員反對利率決策，兩位反對降息，一位要求降息兩碼。負責提供前瞻性指引的點陣

圖顯示委員平均認為今年應該降息兩次（即今年不再有另一次降息），但是其中七位委員（過半

數）認為還要降息一次，五位似乎反對本次降息。點陣圖顯示明年不降息，不過鮑威爾在記者會

上提到最多降息一次。調低利率的同時，貨幣當局上調了２０１９年的ＧＤＰ預測。鷹派降息已

經不足以描述聯儲的政策意圖了，鮑威爾領導的公開市場委員會出現了巨大的意見分歧，他的局

面控制能力出現了問題，而此可能成為新的市場不確定因素。對此筆者的解讀是，１）聯儲這次

降息的本土經濟邏輯並不清晰，決策受到白宮的政治壓力和華爾街的市場壓力。２）聯儲目前降

息的一個重大原因是全球貿易環境不確定性，對此目前無法量化，但又不得不防，決策者對此的

認知存在分歧。３）通貨膨脹乍現、經濟前景不明朗，消費強勁、投資信心不足兩組數據相互矛

盾，令決策者在時機與力度拿捏上缺少共識。４）歐洲央行率先重返ＱＥ後，央行之間的競爭性

放水和資金流向的變化，應該給聯儲的政策制定帶來壓力。筆者認為，鮑威爾「依據數據決策」

的表態，符合他對政策獨立性的追求，恐怕也是在目前經濟環境下的不得已作法，更是各國央行

之間政策博弈之必須。筆者估計明年美國的貨幣政策動作，應該會比現在聯儲承諾的更多。



沙地阿拉伯的石油設施，在９月１４日受到無人機和導彈的襲擊，油價在第一天開市飆升了

１５％，為三十年來最大的單日升幅，之後迅速回落。這是又一樁離奇公案，美沙指責伊朗發動

襲擊，但是對攻擊發源地至今語焉不詳。以現代衛星技術，這本不是難事；沙特裝備全套美國空

防武器，如果有跨越海灣的飛行器來襲，也難以想像毫無防範。筆者無意以陰謀論揣測，不過此

事發生於１）美國調查沙特記者被虐殺調查結案之前，２）美國試圖重啟與伊朗對話之時，３）

沙特石油公司再啟ＩＰＯ程序之際。此事對全球經濟的影響，取決於產能恢復的時間。受影響產

能達到每日５７０桶，超過伊朗革命時的５６０萬桶、石油禁運的４３０萬桶和伊拉克戰爭的

４３０萬桶，位居歷史最多，不過目前並未出現地緣政治危機，一切取決於正常的搶修進程。如

果設施能夠在三個月內恢復正常，相信現有的庫存足以應付。如果超過三個月，則油價有進一步

上升的壓力。適值美國大選年份，估計華盛頓在動用國家儲備上不會手軟。沙特稱已經有

２５％的受影響設施可以恢復生產，目前估計其它設施在數個星期內恢復。如果屬實，全球增長

可能受到的影響不會超過０﹒１個百分點。



本周重要數據不多，關注美國核心ＣＰＩ和歐洲ＰＭＩ。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

