《國企紅籌》招商局港口不接納全購大連港建議

《經濟通通訊社２３日專訊》招商局港口（００１４４）指，初步無意接納母公司招商局集

團向大連港（０２８８０）（滬：６０１８８０）所提全面收購Ｈ股建議，但有待股東批准方可

。

該集團指現時持有大連港２１﹒０５％股權，倘接納收購每股大連港Ｈ股作價１﹒０１２７

元，將導致投資虧損約９﹒５億元人民幣（約１０﹒６億港元），而喪失與大連港的投資關係將

對全球港口網絡系統造成不利影響，且失去大連港潛在增長帶來經濟利益的機會。（ｗｈ）

