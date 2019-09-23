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23/09/2019 07:53

《國企紅籌》招商局港口不接納全購大連港建議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》招商局港口（００１４４）指，初步無意接納母公司招商局集
團向大連港（０２８８０）（滬：６０１８８０）所提全面收購Ｈ股建議，但有待股東批准方可

　　該集團指現時持有大連港２１﹒０５％股權，倘接納收購每股大連港Ｈ股作價１﹒０１２７
元，將導致投資虧損約９﹒５億元人民幣（約１０﹒６億港元），而喪失與大連港的投資關係將
對全球港口網絡系統造成不利影響，且失去大連港潛在增長帶來經濟利益的機會。（ｗｈ）

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