《經濟通通訊社２３日專訊》亞洲實業（０１７３７）發盈警，預計截至９月３０日中期將
錄得淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利約５５萬元。
轉盈為虧主因截至７月３１日止４個月空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務的整體貨物處
理量減少，兩項業務可能均由於去年中起中美爆發貿易戰所致，鑒於有關貿易環境不確定，為要
保持穩定勞動力維持日常運作，故整體勞工成本未能立即削減至較整體收益及服務處理量減少的
相同程度，加上最近兩個月在香港發生的事件帶來的不利營商環境。
該集團預期於１１月底公布業績。（ｗｈ）
23/09/2019 07:53
【企業盈警】亞洲實業（０１７３７）料中期錄得淨虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》亞洲實業（０１７３７）發盈警，預計截至９月３０日中期將
錄得淨虧損，而去年同期則錄得淨溢利約５５萬元。
轉盈為虧主因截至７月３１日止４個月空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務的整體貨物處
理量減少，兩項業務可能均由於去年中起中美爆發貿易戰所致，鑒於有關貿易環境不確定，為要
保持穩定勞動力維持日常運作，故整體勞工成本未能立即削減至較整體收益及服務處理量減少的
相同程度，加上最近兩個月在香港發生的事件帶來的不利營商環境。
該集團預期於１１月底公布業績。（ｗｈ）
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