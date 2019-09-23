《日入而息》貿發局降今年出口預測，黃竹坑站４期收３８份意向書

《今天重點》﹡貿發局再度下調今年出口預測，料出口負增長４％；關家明指全年出口預測

負增長４％是自０９年以來最差

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第四期共收３８份意向書；中原指港鐵黃竹坑

站第四期具吸引力，料成百億地王；萊坊稱黃竹坑站４期反應合符預期，估

值料達１１８億

﹡李嘉誠（加拿大）基金會對中國資源交通主席曹忠提出破產呈請；李嘉誠基

金會表示申請五龍系主席曹忠破產，因無力償還擔保款項

﹡復星（０１９９２）對Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ未能找到解決方案感失望

﹡德勤料本港首三季新股數目及集資額按年跌雙位數；德勤料全年本港新股集

資額約１８００至２５００億元



《即日市況》﹡中美貿談欠突破，港股挫２１３點收２６２２２穿廿天線，連跌六日



《深滬股市》﹡科技股尾盤彈起，滬指跌幅縮至１％收市，外資復流出



《美元匯價》﹡美元短線整固，英鎊１﹒２５以上可小注做空；歐元最新報１﹒０９７７

╱７９，日圓最新報１０７﹒４３╱４４



《公司業績》﹡絲路能源（０８２５０）全年虧損收窄至２９９９萬元，不派息



《公司資訊》﹡中再保（０１５０８）首八個月保費收入升１２％至３１７﹒３億元人民幣

﹡上商中期稅後溢利按年升９﹒３％，淨息差擴闊５基點至２﹒０３％

﹡小米（０１８１０）雷軍稱看好東盟市場發展前景

﹡中國民生金融（００２４５）認購惠生海洋工程３８００萬美元票據

﹡玩友時代傳以１﹒５２至１﹒９６元招股籌６﹒４７億

﹡交通銀行（０３３２８）完成發行４００億元人民幣資本債券

﹡有線新聞推出香港首個２４小時ＨＤＲ直播新聞ＯＴＴ Ａｐｐ

﹡新地（０００１６）匯璽ＩＩＩ累收４３００票，加推料再提價

﹡杰地集團（０８３１３）就收購澳洲酒店組合設立相關新基金

﹡東銀國際（００６６８）被申索１億元人民幣，已委託法律顧問提建議

﹡金輪天地（０１２３２）進一步發行４０００萬美元優先票據

﹡首都金融（０８２３９）委任李巍為副主席及副行政總裁

﹡格林國際（０２７００）出售１９５３萬股託管股份

﹡珠光控股（０１１７６）發行逾４億美元優先票據及認股權證

﹡麥迪森（０８０５７）為日企Ｂｉｔ Ｏｎｅ引入西京投資主席劉央作主要

股東之一

﹡復星（０１９９２）對Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ未能找到解決方案感失望

﹡渣打集團（０２８８８）上日在倫交所回購７１﹒５萬股，涉資約４８２３

萬元

﹡華融投資（０２２７７）售珠光控股（０１１７６）１２００萬美元票據

﹡開易控股（０２０１１）要約截止，因公眾持股量低今早起停牌

﹡澳洲成峰高教（０１７５２）收購英語課程公司，涉資１９２７萬元

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ明招股，入場費約３９５９元

﹡載通（０００６２）九巴斥２７８０萬英鎊採購１０４部雙層巴士

﹡秦聞中辭任欣融國際（０１５８７）財務總監、公司秘書兼授權代表

﹡遠東宏信（０３３６０）出售兩附屬租賃基礎資產，合共涉資１３﹒５４億

元人民幣

﹡恆生（０００１１）引入新一輪數碼項目，拓展人工智能助理ＢＥＲＩ新功

能



《國企紅籌》﹡上海醫藥（０２６０７）獲批增發最多１﹒８４億股Ｈ股

﹡光大國際（００２５７）簽署常州生活垃圾焚燒發電廠開放提升工程

﹡招商局置地（００９７８）以１﹒４億元人民幣投得西安商業用地

﹡石藥集團（０１０９３）在研產品獲美國ＦＤＡ頒發孤兒藥資格認定

﹡華山辭任中國財險（０２３２８）執行董事及執行副總裁



《神州民企》﹡中國農業生態（０８１６６）折讓近７％配股，淨籌８４０萬元

﹡平安好醫生（０１８３３）註冊用戶數突破３億

﹡吉利（００１７５）內地車市８月下旬起大幅好轉，料已全面見底



《中國要聞》﹡租賃熱度持續減退，全國２０城租金均價連續６周下跌

﹡中國人權事業發展白皮書：人民幸福生活是最大的人權

﹡中國以「一箭雙星」方式成功發射兩顆北斗導航衛星

﹡百度等獲自動駕駛商用牌照，智能網聯汽車入公測階段

﹡杭州派駐官員入民企「協調溝通」，民眾憂侵私權

﹡國家副主席王岐山會見所羅門群島外長馬內萊

﹡第二十三輪中歐投資協定談判在北京舉行

﹡新規要求國資劃轉一成資本，專家料社保增５萬億元人民幣

﹡衛健委表示貧困人口大病醫療費用保險比例提至九成左右

﹡外匯局表示８月外匯市場總計成交２﹒５８萬億美元

﹡新華社評論：中國資本市場接連「入指」影響深遠

﹡內地獨立煉油商清源獲貿易商托克及銀行１０億美元貸款

﹡農銀投資發行２０１９年第一期６０億人幣金融債

﹡人行１０００億逆回購利率持平，連續四日開展逆回購

﹡中國金融時報表示貨幣政策穩健取向不因降準而改變

﹡報告指歐洲撤換中國電訊設備成本僅約３５億美元

﹡華為否認與中移動聯手洽購巴西電訊公司傳聞

﹡中美副部級磋商無突破，美國豁免４３７種中國貨關稅

﹡陝西投放逾２０００噸儲備凍豬肉，售價最多打八五折

﹡上海市政府秘書長湯志平任上海市副市長

﹡中核集團董事長余劍鋒率團訪問香港大學，磋商合作

﹡回應何時與基里巴斯建交，耿爽稱該來的早晚會來；耿爽批蓬佩奧涉疆言論

：一再污蔑詆毀中國治疆政策

﹡衛健委等印發癌症防治實施方案，提高抗癌藥物可及性

﹡置信電氣擬重組，國電系英大信托和英大證券借殼上市

﹡據報發改委要求地方加快上報專項債項目

﹡探路者表示若公司錄連續三年虧損，可能被暫停上市

﹡中國移動與華為完成５Ｇ話音的全部功能測試

﹡工信部表示２０２５年老年用品產業總規模逾５萬億元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０９１９﹒０２點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱繼續積極落實取消對沖安排，絕不走數

﹡貿發局再度下調今年出口預測，料出口負增長４％

﹡屋宇署表示７月批出２１份建築圖，１８份入伙紙

﹡金管局今早與商界代表會面，研優化措施助中小企紓困

﹡關家明指全年出口預測負增長４％是自０９年以來最差

﹡證監會終身禁止交行前副總裁葉鋒重投業界

﹡本港第二季國際收支盈餘增至２８３億元

﹡十大屋苑周末成交創３周新高

﹡港鐵黃竹坑站４期項目最少收２５份意向書

﹡萊坊表示黃竹坑站４期反應合符預期，估值料達１１８億

﹡李嘉誠（加拿大）基金會對中國資源交通主席曹忠提出破產呈請；李嘉誠基

金會表示申請五龍系主席曹忠破產，因無力償還擔保款項

﹡深股通額度全日用１０億元；滬股通額度全日流走１８億元，陸股通淨流出

１５﹒３億

﹡德勤料本港首三季新股數目及集資額按年跌雙位數；德勤料全年本港新股集

資額約１８００至２５００億元

﹡黃金周本港酒店房間預訂率不足３０％，但澳門酒店預訂強勁

﹡啟德「尚．珒溋」加推９０伙，入場費７３５萬元

﹡九龍灣企業廣場低層放售，意向呎價降一成至七千八元



《修例風暴》﹡香港航空公司代表協會呼籲政府停收機場費用以減損

﹡員佐級協會主席林志偉稱警員為保護佩槍會作唯一決定

﹡港鐵各車站重開，對小濠灣車廠懷疑縱火案深表關注

﹡優品３６０發聲明：未曾參與或支持任何暴力行為

﹡美商會主席表示香港國際金融中心地位絕不會輕易動搖

﹡首次社區對話網上登記超額逾百倍，明公布抽籤結果

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