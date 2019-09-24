《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９４９．９９ 升 １４．９２點╱０．０６％
標普５００ ２９９１．７７ 跌 ０．３０點╱０．０１％
納斯達克 ７８１８．６１ 跌 ４．９４點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７３２６．０８ 跌 １８．８４點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４２．３３ 跌 １２５．６８點╱１．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６３０．７６ 跌 ６０．０１點╱１．０５％
﹡香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１０７．６２，歐元兌美元１．０９９５
24/09/2019 07:46
《日出而作》美製造業ＰＭＩ勝預期，傳中國再購美大豆，金價急升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６９４９．９９ 升 １４．９２點╱０．０６％
標普５００ ２９９１．７７ 跌 ０．３０點╱０．０１％
納斯達克 ７８１８．６１ 跌 ４．９４點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７３２６．０８ 跌 １８．８４點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４２．３３ 跌 １２５．６８點╱１．０１％
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