《油金掠影》沙特全面恢復油產存憂油價漲，歐元區數據疲弱金價升

《經濟通通訊社２４日專訊》市場關注沙特阿拉伯石油設施在遭受襲擊後，需要長時間才能

全面恢復油產，油價周一（２３日）收高約１％。

１１月布蘭特原油期貨漲０﹒４９美元或０﹒８％，收報每桶６４﹒７７美元。１１月紐約

原油期貨漲０﹒５５美元或１％，收報每桶５８﹒６４美元。

布蘭特原油開盤時已觸及６５﹒５美元高位，主要因為《華爾街日報》有報道指，沙特可能

需要比沙特阿美預計多數月時間，修復本月中襲擊造成的損害。

不過，及後路透報道指，沙特已恢復逾７５％損失的原油產量，並預計在下周初恢復全部產

量後，布蘭特原油又跌至６３﹒５３美元低位。

英國首相約翰遜表示，英國認為伊朗應對是次襲擊負責，並將與美國和歐洲盟友合作，共同

做出回應，而早前美國和沙特也將是次襲擊歸罪於伊朗，惟伊朗否認是幕後黑手。

另外，伊朗亦表示，懸掛英國國旗的油輪Ｓｔｅｎａ Ｉｍｐｅｒｏ已可以自由離開，或可

緩和目前緊張局勢。伊朗於７月中已扣押這艘油輪，而於兩周前英國在直布羅陀海域扣押了一艘

伊朗油輪。



＊現貨白銀漲逾３％＊



歐元區經濟數據疲弱，引發全球經濟衰退憂慮，迫使投資者轉投黃金避險，金價周一猛升至

逾兩周高位。

現貨金漲０﹒５％，報１５２３﹒５１美元，曾觸及自９月６日來最高位１５２６﹒８美元

。美國期金漲１﹒１％，報１５３１﹒５美元。

法國、德國及歐元區ＰＭＩ差過預期，當中德國民間部門活動９月萎縮，是近六年半來首次

，主管因為製造業衰退意外加劇，且服務業增長失去動能。

不過，９月美國製造業ＰＭＩ好過預期，幫助美股收復部分失地，但未有削弱金價的上行勢

頭。

市場亦在密切關注中美貿易戰最新進展，中國官員出乎意料地取消對美國農業州的訪問，增

加貿易爭端的不確定性，進一步拖累全球經濟。

美國總統特朗普派遣美國軍隊，加強沙特空中和導彈防禦，進一步加劇地緣政治緊張局勢。

其他貴金屬方面，鈀金繼續因持續性供應短缺，飆升至歷史高位１６６４﹒５美元，周一收

漲０﹒６％，報１６５０﹒６美元，而本月至今已漲近８％或１１５美元。

現貨白銀急升３﹒５％，報１８﹒６１美元。鉑金揚１﹒１％，報９５５﹒８５美元。

（ａｌ）

