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24/09/2019 07:50

《匯市走勢》歐洲經濟數據疲弱拖低歐元，美元造好

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美元兌歐元周一（２３日）微升，因歐洲製造業及服務業數據
疲弱，加劇對歐元區經濟狀況的擔憂。
　　９月歐元區製造業增長受德國企業活動萎縮拖累而停滯不前。歐元兌美元下跌０﹒２％至１
﹒０９９３美元。
　　美元指數上漲０﹒１％，至９月１２日以來的最高水平９８﹒６１５。英鎊下跌０﹒３％，
接近一周新低，投資者等待英國最高法院就首相約翰遜本月暫停國會的原因是否誤導英國女王作
出裁決。（ｍｎ）

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