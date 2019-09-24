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即市新聞

24/09/2019 08:50

【ＩＰＯ反應】復宏漢霖公開超購２﹒８９倍，下限定價４９﹒６元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》復宏漢霖（０２６９６）公布招股結果，香港公開發售超額認
購２﹒８９倍，接獲共１７８１３份申請，認購共２５１３﹒５３萬股。以一手１００股計，中
籤率１００％。發售價每股４９﹒６元，是每股招股價４９﹒６元至５７﹒８元的下限，明日（
２５日）上市。
　　國際發售獲適度超額認購，最終發售股份５８２２﹒５８萬股，相當於可供認購發售股份約
９０％。公司預期淨籌３０﹒９６３億元，當中約４０％將用於撥付持續進行的核心產品的臨床
試驗、監管備案及註冊，１５％將用於撥付持續進行的其他候選生物類似藥的臨床試驗、監管備
案及註冊。當中３５％將用於撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及註冊以及開發
免疫腫瘤聯合療法，１０％將分配至營運資金及一般企業用途。
　　公司共有四位基石投資者，Ｈｅｎｌｉｕｓ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ已認
購１５８﹒０７萬股，Ａｌ－Ｒａｙｙａｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇ已認購１４２１﹒３７萬股。另外
，ＡＶＩＣＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ已認購４７４﹒２１萬股、浙江舒泰神投資已
認購１５８﹒０７萬股。四名投資者合共認購２２１１﹒７２萬股，相當於全球發售完成後，公
司已發行股本總數約４﹒１％。
　　復宏漢霖旗下產品以單抗生物類似藥產品為主，現時已有一款生物類似藥漢利康取得國家藥
監局新藥藥證，並被批准商業化，該藥對於非霍奇金淋巴瘤適應症有效果。（ａｌ）

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