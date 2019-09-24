【ＩＰＯ反應】復宏漢霖公開超購２﹒８９倍，下限定價４９﹒６元

《經濟通通訊社２４日專訊》復宏漢霖（０２６９６）公布招股結果，香港公開發售超額認

購２﹒８９倍，接獲共１７８１３份申請，認購共２５１３﹒５３萬股。以一手１００股計，中

籤率１００％。發售價每股４９﹒６元，是每股招股價４９﹒６元至５７﹒８元的下限，明日（

２５日）上市。

國際發售獲適度超額認購，最終發售股份５８２２﹒５８萬股，相當於可供認購發售股份約

９０％。公司預期淨籌３０﹒９６３億元，當中約４０％將用於撥付持續進行的核心產品的臨床

試驗、監管備案及註冊，１５％將用於撥付持續進行的其他候選生物類似藥的臨床試驗、監管備

案及註冊。當中３５％將用於撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及註冊以及開發

免疫腫瘤聯合療法，１０％將分配至營運資金及一般企業用途。

公司共有四位基石投資者，Ｈｅｎｌｉｕｓ Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ已認

購１５８﹒０７萬股，Ａｌ－Ｒａｙｙａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ已認購１４２１﹒３７萬股。另外

，ＡＶＩＣＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ已認購４７４﹒２１萬股、浙江舒泰神投資已

認購１５８﹒０７萬股。四名投資者合共認購２２１１﹒７２萬股，相當於全球發售完成後，公

司已發行股本總數約４﹒１％。

復宏漢霖旗下產品以單抗生物類似藥產品為主，現時已有一款生物類似藥漢利康取得國家藥

監局新藥藥證，並被批准商業化，該藥對於非霍奇金淋巴瘤適應症有效果。（ａｌ）

