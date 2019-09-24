【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２３日專訊》藍籌股中期股息「除淨」接近尾聲，華潤置地（０１１０９）

中期息１４﹒４仙，明天（２５日）除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。

近期將有不少上市公司進行股本重組。根據上市規則，如上市公司之證券市價接近０﹒０１

元之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公

司主動進行股份合併，以遵守上市規則之交易規定。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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農林低碳（０１０６９） 四十合一 ２╱１０ － －

富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －

兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ １１０９

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萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十 ２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

，供股價１９仙

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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華潤置地 （０１１０９） 中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙 ２５╱９

匯豐控股 （００００５） 擬派第三次中期息，股息待定 １０╱１０

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（ｅｃ）

