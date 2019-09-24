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即市新聞

24/09/2019 13:29

港股午後升幅輕微擴張，現報２６３１４點漲９１點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民行長易綱發表講話，雖然表示人行短期內不會再減息，但
表示明年將全面開放金融行業股比限制，帶動ＡＨ兩地股市造好，其中中移動（００９４１）與
華為進行５Ｇ語音測試，意味５Ｇ時代即將來臨，股價午後升近２％，舜宇光學（０２３８２）
亦有追捧升１﹒４％。現時，恆生指數報２６３１４點，升９１點或升０﹒３５％，主板成交４
４８﹒７５億元。國企指數報１０３０４點，升１６點或升０﹒１６％。
　　內地Ａ股同樣抽升，上證綜合指數報２９９５，升１８點或升０﹒６２％，成交
１３７０﹒５９億元人民幣。深證成分指數報９８６３，升８２點或升０﹒８４％，成交
２３１８﹒５５億元人民幣。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１８％，報６０﹒２元；港交所
（００３８８）跌０﹒５３％，報２２４﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒４８％，報
３３７﹒４元；中移動升１﹒９３％，報６５﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升
１﹒３４％，報７５﹒９元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動（００９４１）　　６５﹒８５元　　　升１﹒９３％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１５﹒６０元　　　升１﹒４０％
　　中電控股（００００２）　　８２﹒５５元　　　升１﹒３５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７５﹒９５元　　　升１﹒４０％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒５６元　　　升１﹒１３％

　　信和置業（０００８３）　　１１﹒８０元　　　升１﹒２０％
　　匯豐控股（００００５）　　６０﹒２０元　　　升１﹒１８％
　　恆基地產（０００１２）　　３７﹒８５元　　　升０﹒９３％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒０６元　　　升０﹒８０％
　　恆生銀行（０００１１）　１７２﹒１０元　　　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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