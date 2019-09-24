易綱講話帶動Ａ股，港股半日高收８３點報２６３０５點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股走勢牛皮，亞洲股市普遍造好，港股方面則走勢反覆

，恆指今早高開７７點報２６３００後，曾一度倒跌１５點低見２６２０７點。隨後人民銀行行

長易綱發表講話，雖然表示人行短期內不會再減息，但表示明年將全面開放金融行業股比限制，

內地Ａ股聞聲抽高，帶動港股再度發力抽上，早市中段急升１６９點，高見２６３９１點，惟午

收市前升幅開始收窄。最終恆指半日收報２６３０５點，升８３點或升０﹒３２％，主板成交

４０４﹒３１億元。國企指數報１０３０１點，升１３點或升０﹒１３％。

內地Ａ股股市造好，上證綜合指數報２９９９點，升２２點點或升０﹒７７％，成交

１２０２﹒２０億元人民幣；深證成分指數報９８８６點，升１０５點或升１﹒０８％，成交

２０３９﹒２７億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒０１％，報６０﹒１元；港交所

（００３８８）跌０﹒６２％，報２２４﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒２４％，報

３３６﹒６元；建設銀行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒９７元；友邦保險（０１２９９

）升１﹒４７％，報７６元。



＊中移動與華為完成測試股價揚，帶量採購將公布藥股捱沽＊



中移動（００９４１）與華為近日攜手在北京信息港率先完成基於５Ｇ獨立組網（ＳＡ）的

Ｖｏ５Ｇ方案的全場景測試驗收，意味中移動５Ｇ服務語音服務催向成熟，消息帶動部分中資電

訊股造好，中移動升２﹒０１％，報６５﹒９元；聯通（００７６２）漲０﹒１２％，報

８﹒２８元；中電信（００７２８）跌０﹒８４％，報３﹒５４元；中國鐵塔（００７８８）跌

０﹒５４％，報１﹒８４元。

有消息指，第二批藥品帶量採購招標結果將於今日公布，大行Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ預計，是

次招標料額外降價２至３成，藥股今早表現捱沽，中生製藥（０１１７７）跌６﹒４７％，報

９﹒６９元；翰森製藥（０３６９２）跌３﹒１４％，報２３﹒１５元；藥明生物

（０２２６９）跌１﹒６３％，報７８﹒６元；石藥集團（０１０９３）跌２﹒５４％，報

１４﹒６元；華潤醫藥（０３３２０）跌３﹒１２％，報７﹒４６元。

今早大市走勢反覆，資金流入公用股避險，中電控股（００００２）升１﹒６６％，報

８２﹒８元；中華煤氣（００００３）升０﹒５２％，報１５﹒５４元；電能實業

（００００６）升０﹒１９％，報５２﹒７元；長江基建（０１０３８）升０﹒１９％，報

５２﹒９元；粵海投資（００２７０）升１﹒２６％，報１６﹒０４元。



＊手機設備股反覆下挫，英國旅行社倒閉復星旅文遭拋售＊



多間手機公司公布新款手機，惟分析指是次蘋果手機推出後，消費者換機意欲不強，相關電

話的出貨量有機會下挫，手機設備股再度下挫，瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒５８％，報

４２﹒８５元；舜宇光學（０２３８２）軟０﹒３５％，報１１３﹒６元；比亞迪電子

（００２８５）跌０﹒１７％，報１１﹒６６元；通達集團（００６９８）挫４﹒６９％，報

０﹒６１元；小米集團（０１８１０）跌０﹒７５％，報９﹒２５元。

英國老牌旅行社Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ宣布破產後，作為旅行社的大股東復星旅文

（０１９９２）仍未能估計損失，復星系股份繼續回吐，復星旅文跌２﹒０９％，報９﹒８５元

；復星國際（００６５６）跌２﹒１４％，報１０﹒０８元；復銳醫療科技（０１６９６）升

０﹒４８％，報４﹒１５元；復星醫藥（０２１９６）跌３﹒０７％，報２２﹒１元。

玖龍紙業（０２６８９）將於今日公布業績，公司早前已發表盈警，惟今日股價仍有追捧，

半日升０﹒９％，報６﹒７６元；理文造紙（０２３１４）漲０﹒７１％，報４﹒２３元；森信

紙業（００７３１）跌１﹒２％，報０﹒４１元；陽光紙業（０２００２）無升跌，報１﹒１２

元；晨鳴紙業（０１８１２）無升跌，報３﹒２５元。（ｕｌ）

