【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機，內地行業監管提高遊戲質素

《經濟通通訊社記者謝紹銘２４日報道》中國手遊行業近年發展迅速，隨著《王者榮耀》及

俗稱「食雞」的《絕地求生》在內地掀起對戰熱潮，各大遊戲商紛紛加入戰線開發更多同類型遊

戲。然而，熱潮背後卻衍生不少社會問題，中央因此不斷對手遊行業加強監管，手遊公司要取得

遊戲版號亦較以往困難。創夢天地（０１１１９）創辦人兼總裁高煉惇接受《經濟通通訊社》訪

問時表示，即使遊戲市場發展較為成熟的美國、日本及韓國也有行業監管；加上中國智能手機普

及程度高，故國內遊戲行業必須存在監管。另外，國內手遊沉迷現象的確較其他國家較為明顯，

因此監管也更為嚴格。



＊遊戲版號更難取得，開發商創作上會更仔細＊



對於監管趨嚴會否壓縮行業成長，高煉惇認為，監管始終是行業邁向成熟發展的一個必經階

段。不過，有危就有機，由於遊戲版號更難取得，遊戲開發商在創作遊戲上反而更有規律及更仔

細，提升遊戲品質，令行業可以更健康發展。對戰類遊戲一向都是國內市場主流，他表示，該類

遊戲在中國的發展的確較為成熟，主要由於國內民眾視對戰遊戲為一種社交，未來市場發展仍是

會以該類遊戲為核心。相反，西方國家視遊戲為一種休閒娛樂，故單機版遊戲及派對式的遊戲會

更受西方玩家歡迎。

不過，目前不少遊戲廠商正大力開發休閒類遊戲，高煉惇解釋，由於騰訊（００７００）為

對戰類遊戲的龍頭，其他公司為避重就輕，會選擇開發休閒遊戲為主。雖然休閒遊戲變現能力不

及對戰類遊戲，但開發及維護成本較低，且較容易取得版號，故公司一直以休閒遊戲作策略，並

在該款遊戲中投放公司本身的重度遊戲宣傳廣告，從而吸引更多用戶同時成為該兩類遊戲的玩家

。



＊開發商營銷能力強，海外市場發展取得佳績＊



然而有不少分析認為，休閒類遊戲平均壽命一般較短，高煉惇反駁指，遊戲壽命的長短與它

是否為休閒類並無太大關係，例如《貪食蛇》及《Ｃａｎｄｙ Ｃｒｕｓｈ》及《水果忍者》至

今仍有大量玩家。他又解釋，從玩家的心態上分析，若玩家認為重度遊戲的吸引力下降，由於佔

去智能電話不少容量，不少玩家選擇刪除遊戲。

近年不少中國遊戲成功登陸國外市場，高煉惇認為，中國手遊廠商的營銷能力一向相當強，

加上國策收緊監管，不少廠商近年積極進軍海外，亦同時能取得佳績。雖然國內每年發行不少休

閒類遊戲，但角色扮演（ＲＰＧ）、動作角色扮演（ＡＲＰＧ）及策略型遊戲（ＳＬＧ）才是國

內強項。他又解釋道，中國在該三款遊戲的重點不在於創新，而是因為國內遊戲開發成本不高，

一個團隊可以有多個遊戲開發者，所以能夠在短時間開發出多個複雜的角色扮演遊戲。第二，中

國的遊戲開發者相當擅於創作獨特元素吸引玩家，從而帶動更多玩家課金。



＊５Ｇ網絡普及化後，料可擴闊手遊市場空間＊



中國今年上半年手遊銷售規模７７０﹒７億人民幣，同比增長２１﹒５％，月度活用戶和增

速也轉為持續上漲，到６月更突破６﹒９１億名。高煉惇指出，中國人口龐大，加上智能電話普

及度高，即使每人在遊戲的消費只有發達國家的一半，仍然能以量取勝。不過，中國每人在遊戲

的平均消費仍然較日本、韓國及美國低，反映未來仍有一定的增長空間。

隨著深圳市指出要在明年達成全５Ｇ網絡覆蓋，他坦言暫未看到對手遊行業的正面作用，畢

竟《和平精英》及《食雞》等手遊使用４Ｇ網絡連線沒有出現延誤情況。不過，５Ｇ網絡普及化

後或會有更多格鬥類遊戲出現，因該類遊戲講求聲畫同步，不容毫秒延遲，亦預計會有更多需要

龐大流量的新遊戲品種出現，玩家體驗會有所不同，從而擴闊手遊市場空間。

