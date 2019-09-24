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24/09/2019 16:42

【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機，內地行業監管提高遊戲質素

　　《經濟通通訊社記者謝紹銘２４日報道》中國手遊行業近年發展迅速，隨著《王者榮耀》及
俗稱「食雞」的《絕地求生》在內地掀起對戰熱潮，各大遊戲商紛紛加入戰線開發更多同類型遊
戲。然而，熱潮背後卻衍生不少社會問題，中央因此不斷對手遊行業加強監管，手遊公司要取得
遊戲版號亦較以往困難。創夢天地（０１１１９）創辦人兼總裁高煉惇接受《經濟通通訊社》訪
問時表示，即使遊戲市場發展較為成熟的美國、日本及韓國也有行業監管；加上中國智能手機普
及程度高，故國內遊戲行業必須存在監管。另外，國內手遊沉迷現象的確較其他國家較為明顯，
因此監管也更為嚴格。
　
＊遊戲版號更難取得，開發商創作上會更仔細＊
　
　　對於監管趨嚴會否壓縮行業成長，高煉惇認為，監管始終是行業邁向成熟發展的一個必經階
段。不過，有危就有機，由於遊戲版號更難取得，遊戲開發商在創作遊戲上反而更有規律及更仔
細，提升遊戲品質，令行業可以更健康發展。對戰類遊戲一向都是國內市場主流，他表示，該類
遊戲在中國的發展的確較為成熟，主要由於國內民眾視對戰遊戲為一種社交，未來市場發展仍是
會以該類遊戲為核心。相反，西方國家視遊戲為一種休閒娛樂，故單機版遊戲及派對式的遊戲會
更受西方玩家歡迎。
　　不過，目前不少遊戲廠商正大力開發休閒類遊戲，高煉惇解釋，由於騰訊（００７００）為
對戰類遊戲的龍頭，其他公司為避重就輕，會選擇開發休閒遊戲為主。雖然休閒遊戲變現能力不
及對戰類遊戲，但開發及維護成本較低，且較容易取得版號，故公司一直以休閒遊戲作策略，並
在該款遊戲中投放公司本身的重度遊戲宣傳廣告，從而吸引更多用戶同時成為該兩類遊戲的玩家

　
＊開發商營銷能力強，海外市場發展取得佳績＊
　
　　然而有不少分析認為，休閒類遊戲平均壽命一般較短，高煉惇反駁指，遊戲壽命的長短與它
是否為休閒類並無太大關係，例如《貪食蛇》及《Ｃａｎｄｙ　Ｃｒｕｓｈ》及《水果忍者》至
今仍有大量玩家。他又解釋，從玩家的心態上分析，若玩家認為重度遊戲的吸引力下降，由於佔
去智能電話不少容量，不少玩家選擇刪除遊戲。
　　近年不少中國遊戲成功登陸國外市場，高煉惇認為，中國手遊廠商的營銷能力一向相當強，
加上國策收緊監管，不少廠商近年積極進軍海外，亦同時能取得佳績。雖然國內每年發行不少休
閒類遊戲，但角色扮演（ＲＰＧ）、動作角色扮演（ＡＲＰＧ）及策略型遊戲（ＳＬＧ）才是國
內強項。他又解釋道，中國在該三款遊戲的重點不在於創新，而是因為國內遊戲開發成本不高，
一個團隊可以有多個遊戲開發者，所以能夠在短時間開發出多個複雜的角色扮演遊戲。第二，中
國的遊戲開發者相當擅於創作獨特元素吸引玩家，從而帶動更多玩家課金。
　
＊５Ｇ網絡普及化後，料可擴闊手遊市場空間＊
　
　　中國今年上半年手遊銷售規模７７０﹒７億人民幣，同比增長２１﹒５％，月度活用戶和增
速也轉為持續上漲，到６月更突破６﹒９１億名。高煉惇指出，中國人口龐大，加上智能電話普
及度高，即使每人在遊戲的消費只有發達國家的一半，仍然能以量取勝。不過，中國每人在遊戲
的平均消費仍然較日本、韓國及美國低，反映未來仍有一定的增長空間。
　　隨著深圳市指出要在明年達成全５Ｇ網絡覆蓋，他坦言暫未看到對手遊行業的正面作用，畢
竟《和平精英》及《食雞》等手遊使用４Ｇ網絡連線沒有出現延誤情況。不過，５Ｇ網絡普及化
後或會有更多格鬥類遊戲出現，因該類遊戲講求聲畫同步，不容毫秒延遲，亦預計會有更多需要
龐大流量的新遊戲品種出現，玩家體驗會有所不同，從而擴闊手遊市場空間。

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