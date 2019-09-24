【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作，休閒類遊戲吸用戶

《經濟通通訊社記者謝紹銘２４日報道》隨著中央自去年底重啟遊戲版號審批，創夢天地

（０１１１９）以旗開得勝之姿態連環取得多隻遊戲版號，創辦人兼總裁高煉惇接受《經濟通通

訊社》訪問時表示，公司本身的發行量比較大，加上自身開發的遊戲種類較為廣闊，無論是角色

扮演、卡類遊戲，以及其他益智類遊戲，公司也有涉足開發。不過，他不諱言指出，角色扮演及

卡類遊戲的競爭壓力較大，始終該兩類遊戲是目前中國市場開發的主流。然而，公司在休閒類遊

戲的壓力相對地小，行業取得版號的同類遊戲數量有限，令公司旗下遊戲《地鐵跑酷》及《神廟

逃亡２》可以維持佳績。



＊小眾遊戲研發風險易控，代理研發會以大眾為主＊



事實上，角色扮演及戰略型遊戲無可避免地會牽涉打鬥場面，而後者更會出現戰爭題材，存

在意識形態的問題，內地官方審批的工作量自然就會相當大，令過程變得漫長，最後更未必能取

得版號，故公司未來仍會繼續以休閒類遊戲為主。隨著公司遊戲數目不斷增加，廣告收入也自然

水漲船高，高煉惇表示，玩家一般都不會在休閒類遊戲上付費，故該類遊戲的變現能力會較角色

扮演遊戲低，相對地就需要引進更多廣告。相反，若公司發行更多重度遊戲，例如

《魔力寶貝》，則廣告收入可能會較少，來自遊戲的收入比例則會提高。另外，隨著遊戲數目增

加，維護成本是否也相對地提高？他解釋，只要遊戲數目不超過７０隻，公司便不需要大幅加大

人手去維持遊戲運作。

公司近年熱門的遊戲多以代理製作及發行為主，例如《聖鬥士星矢－集結》等，高煉惇指出

，今年上半年公司自研遊戲的比例為４４﹒１％，未來會再進一步提高自研遊戲的比例，特別是

未來進軍海外市場。雖然自研遊戲的風險較高，難以預測遊戲推出後的反應，若遊戲推出後市場

反應相當冷淡，所投入的成本就會付諸流水，但若然市場反應理想，則可成為公司的資產，並可

持續為公司帶來現金流。在自研遊戲方面，公司會走小眾路線，主要由於風險較容易控制。相反

，代理遊戲方面則會走大眾路線，會代理多人認識及己有一定粉絲數量的遊戲為主。



＊漫威遊戲開發成本高昂，兼難取得良好市場反應＊



高煉惇又指出，代理遊戲業務上，公司算做得較為出眾，雖然騰訊（００７００）及網易為

國內手遊龍頭，但兩者仍是以自研遊戲為主，對公司代理業務不會構成重大競爭。隨著美國英雄

漫畫近年在中國累積不少粉絲，公司過去也曾代理漫威（ＭＡＲＶＥＬ）、星球大戰

（ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ）及「海賊王」的遊戲。由於取得漫威ＩＰ（知識產權）成本相當高，向

玩家收費是必然的事。縱使國內有不少超級英雄的粉絲，但會在相關遊戲付出時間的，大部分都

是非常忠實之粉絲，而該批粉絲對遊戲是否有原創性及品質相當有要求。

由於漫威ＩＰ成本高，ＩＰ方對遊戲製作方的要求亦相當高，確保遊戲獲玩家歡迎同時亦可

以賺錢，只要ＩＰ方對製作上稍為不滿意可要求遊戲發行暫時擱置，因此製作方要付出高昂成本

之餘，更要面對不少壓力，所以擁有大量粉絲的電影或動畫作品，能同時具有高人氣的遊戲更是

屈指可數。然而，公司過去代理發行的手遊《聖鬥士星矢－集結》相當成功，高煉惇解釋，《聖

鬥士星矢》的粉絲主要是「７０後」及「８０後」，而該年齡層的遊戲用戶的消費力較強；加上

該動畫或相關遊戲已有一段時間沒有新作品，當時的ＩＰ成本不高，ＩＰ方亦沒有太多要求，因

此公司當時決定拍板開發相關遊戲，推出後亦深受市場歡迎。



＊與騰訊擴充線下娛樂業務，降低獲取新用戶成本＊



騰訊作為公司第二大股東，公司在上市之初已受投資者注意，高煉惇表示，遊戲肯定是雙方

的合作核心業務，在其他領域也有進行合作，包括支付系統、雲端存儲及市場推廣等。公司也會

與騰訊旗下閱文（００７７２）合作投資及製作ＩＰ。線下業務方面，公司與騰訊視頻及ＱＱ音

樂合營「騰訊視頻好時光」娛樂街區。他又介紹道，該店可區分為電影、遊戲、電競、商城及餐

飲五大區。事實上，運營電競館成本不菲，但通過結合上述多種元素，亦可吸引更多用戶由一個

領域轉至另一個領域，形成一個完整的線下娛樂生態圈，減輕電競成本之餘，亦同時降低獲取新

用戶的成本。



＊三要素帶動用戶網絡擴張，電競成手遊行業金蛋＊



高煉惇表示，互聯網企業必須具備三大要素，第一；能否低成本獲取用戶；第二；有沒有能

力透過用戶變現；第三，為公司產生價值後，公司有沒有能力保留客戶。騰訊為國內娛樂一體化

的線上平台，首先可以透過微信及ＱＱ獲取用戶，然後透過廣告及其他用戶付費方式賺取收益，

最後透過騰訊其他平台，例如騰訊新聞及騰訊遊戲等保留用戶。

除了從騰訊用戶群獲取用戶，公司也透過休閒類遊戲及電競活動吸引更多用戶，以前者為例

，《地鐵跑酷》與《神廟逃亡２》擁有最多月活躍用戶數，然後再將該群用戶吸引到重度遊戲如

《魔力寶貝》等，從而令獲取用戶成本大大降低。高煉惇又指出，中國電競產業發展十分迅速，

公司亦有成立電競戰隊，他又形容中國電競猶如歐洲的足球世界，全世界最多人收看及願意為電

競付費的均集中在中國，電競有望成為手遊行業的金蛋。

