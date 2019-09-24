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即市新聞

24/09/2019 09:21

港股高開７７點報２６３００點，國指升３２點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股走勢牛皮，今早亞洲股市走勢不一，日經升７３點，
首爾指數跌２點。十一黃金周前夕，港股今早表現輕微造好，手機設備股經歷昨日急跌後今早有
資金撈底，小米（０１８１０）料今日公布新款手機，股價輕微升０﹒５％；濠賭股沉寂多日後
終於「開車」，美高梅（０２２８２）升逾１％。恆生指數開報２６３００點，升７７點或升
０﹒３０％，主板成交２０﹒３０億元。國企指數報１０３２０點，升３２點或升０﹒３２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒４２％，報５９﹒７５元；港交所
（００３８８）無升跌，報２２５﹒８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒２４％，報３３５元
；中移動（００９４１）升０﹒７７％，報６５﹒１元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０７％
，報７４﹒９５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４４﹒００元　　　升２﹒０９％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１５﹒９０元　　　升１﹒６７％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒１８元　　　升１﹒６０％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒１４元　　　升１﹒５０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒１２元　　　升１﹒４０％
　　長和　　（００００１）　　７０﹒３０元　　　升１﹒３７％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒２０元　　　升１﹒３６％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒９０元　　　升１﹒３６％
　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒８５元　　　升１﹒３４％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒１８元　　　升１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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