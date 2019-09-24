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即市新聞

24/09/2019 17:00

《盤後部署》港股短期或再現「死亡交叉」，２６５００點有阻力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華府重申中方取消訪問美國農場與貿易談判有關，又表示將於
兩周後在華盛頓會見中國國務院副總理劉鶴。恆指今早高開７７點報２６３００點，早段走勢反
覆向下，並一度由升轉跌，跌１５點低見２６２０７點，之後隨Ａ股造好，一度最多反彈１６９
點，高見２６３９１點。午後，港股升幅略為收窄，最終收報２６２８１，升５８點或升
０﹒２２％，終止六連跌，惟連開七支陽燭。主板成交７５２﹒２４億元，較上日增加一成半。
國企指數報１０２７１，跌１６點或跌０﹒１６％。
　　Ａ股反彈，上證綜指一度重上３０００點關口，收報２９８５，升８點或升０﹒２８％，深
成指數報９８１１，升３０點或升０﹒３１％，兩市成交５４８０﹒９億元人民幣。

＊人行再放水預期落空，中方豁免部分大豆關稅＊
　
　　人行行長易綱發表言論指，根據目前國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調，中國的
經濟仍處於合理的區間內，利率走勢也處於適度水平；未來中央會堅持穩健的取向和加強逆周期
調節，堅決不像其他國家央行搞大水漫灌，意味不會有大幅度降準，以及量化寬鬆措施。他又指
，未來會繼續致力化解中小金融機構的風險管理，早前包商銀行事件的風險已在收斂，行業風險
溢價亦正在收縮。
　　繼美國財長努欽透露，中美兩國高級別貿易談判將於兩周後舉行。外電報導，中國豁免多間
國營及私營公司採購美國大豆時的額外關稅，涉及數量達２００萬至３００萬噸美國大豆，顯示
中方願意在談判前釋出善意。
　　英國最高法院將在今日（當地時間早上十點半），為首相約翰遜要求國會休會一事是否合法
作出裁決。不過，約翰遜拒絕回應，如果法院判定違法會否繼續尋求國會休會，又認為自己沒有
必要為此下台。約翰遜早前向英女王提出國會休會五星期至１０月１４日，被指為減少議員力阻
硬脫歐的機會。

＊ＭＡＣＤ呈賣出訊號，料稍作反彈後回復弱勢＊
　
　　港股終止六連跌，走勢反覆，最終微升不足１００點。技術走勢上看，１００天線
（約２７３７３點）快將跌穿２５０天線（約２７３６８點），形成一個「死亡交叉」。此外，
ＭＡＣＤ呈賣出訊號，今日雖然有回吐跡象，但預期只是技術性反彈，考慮到本港政局仍然不穩
，以及美中貿易談判仍未有進展，後市表現仍然不樂觀，大約在２６５００點遇明顯阻力。消息
面上，市場憧憬內地繼續有刺激內需政策出台，以及繼續加強金融業對外開放，短期如果Ａ股整
固後重啟向上軌道，料能減緩港股的跌勢。（ｙｋ）

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