【貿易開戰】努欽：兩周後於華盛頓會見中國國務院副總理劉鶴

《經濟通通訊社２４日專訊》美國財長努欽表示，他與美國貿易代表萊特希澤將在兩周後於

華盛頓會見中國國務院副總理劉鶴，就貿易問題展開磋商。

他補充，兩國談判代表在上周的副部級會談期間，已在緩和貿易緊張關係方面取得了一些進

展。

努欽稱，較早時中國推遲訪問蒙大拿州及內布拉斯加州農業區是出於美方要求，以避免談判

出現混亂，同時中方已經承諾購買大量農產品。（ｍｎ）

