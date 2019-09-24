《經濟通通訊社２４日專訊》美國企業已遞交逾１﹒６萬份申請，要求豁美國政府一年前對
２０００億美元中國商品加徵的關稅，當中逾１萬多份都來自Ａｒｒｏｗｈｅａｄ
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ。
Ａｒｒｏｗｈｅａｄ從中國進口數以千計用於汽車、剪草機及其他產品的售後維修零件，這
些進口品現時都被徵收２５％的關稅，兼且於１０月１５日稅率將升至３０％。
美國貿易代表辦公室曾表示，將逐一對豁免申請進行評估，考慮的因素包括產品是否只能從
中國進口，以及關稅是否會對相關公司造成重大損害。（ｍｎ）
24/09/2019 09:32
【貿易開戰】美國企業提交１﹒６萬份對中國關稅豁免申請
《經濟通通訊社２４日專訊》美國企業已遞交逾１﹒６萬份申請，要求豁美國政府一年前對
２０００億美元中國商品加徵的關稅，當中逾１萬多份都來自Ａｒｒｏｗｈｅａｄ
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ。
Ａｒｒｏｗｈｅａｄ從中國進口數以千計用於汽車、剪草機及其他產品的售後維修零件，這
些進口品現時都被徵收２５％的關稅，兼且於１０月１５日稅率將升至３０％。
美國貿易代表辦公室曾表示，將逐一對豁免申請進行評估，考慮的因素包括產品是否只能從
中國進口，以及關稅是否會對相關公司造成重大損害。（ｍｎ）
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