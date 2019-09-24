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24/09/2019 08:49

《外地經濟》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ勝預期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ由８月份的５０﹒３升至
５１，高於市場預期的５０﹒３。分項指數及新增訂單分項指數均分別升至５１﹒７及５１﹒３

　　９月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值亦由５０﹒７升至５０﹒９，市場預期為５１﹒３。就
業分項指數初值為４９﹒１，自２０１０年２月以來首次跌穿５０。
　　９月Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ初值為５１，高於８月的５０﹒７。（ｍｎ）

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