《外地經濟》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ勝預期

《經濟通通訊社２４日專訊》美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ由８月份的５０﹒３升至

５１，高於市場預期的５０﹒３。分項指數及新增訂單分項指數均分別升至５１﹒７及５１﹒３

。

９月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值亦由５０﹒７升至５０﹒９，市場預期為５１﹒３。就

業分項指數初值為４９﹒１，自２０１０年２月以來首次跌穿５０。

９月Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ初值為５１，高於８月的５０﹒７。（ｍｎ）

