《經濟通通訊社２４日專訊》澳洲總理莫里森在美國發表演，稱全球貿易規定已不再適用，
必須作出改變以因應中國作為發達經濟體的新地位。
莫里森在演說中稱中國為新的發達經濟體，這與中國政府自稱的發展中經濟體不同。
莫里森表示，全球各國應協助中國成長，必須要求中國就貿易關係提供更高的透明度，在應
對氣候變化方面負起更大的責任。
美國總統特朗普一直要求取消中國發展中國家地位，批評中國透過發展中國家地位獲得巨大
的補貼及優勢。（ｍｎ）
24/09/2019 10:50
【貿易開戰】澳洲總理莫里森呼籲中國放棄發展中經濟體地位
《經濟通通訊社２４日專訊》澳洲總理莫里森在美國發表演，稱全球貿易規定已不再適用，
必須作出改變以因應中國作為發達經濟體的新地位。
莫里森在演說中稱中國為新的發達經濟體，這與中國政府自稱的發展中經濟體不同。
莫里森表示，全球各國應協助中國成長，必須要求中國就貿易關係提供更高的透明度，在應
對氣候變化方面負起更大的責任。
美國總統特朗普一直要求取消中國發展中國家地位，批評中國透過發展中國家地位獲得巨大
的補貼及優勢。（ｍｎ）
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