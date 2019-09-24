《台股攻略－馮偉明》第三季即將完結，台股今日微跌收市

《台股攻略》亞洲主要股市今日（２４日）表現相對較強，但台股今早稍為高開之後，終場

微跌一點，收１０９１８點。

今日指數在１０９００點膠著，部分資金先行撤出，分類股跌多升少，油電類股升超過１％

，電腦設備、生物醫藥、觀光及紡織股小漲；電子零組件、光電、造紙及塑膠股則跌幅較大。

５Ｇ高頻天線需求激增，台郡及嘉聯益業績看俏，逆勢走高，惟下半場資金下車，雙雙收跌。網

通股建漢因越南廠上陣，稼動率高達九成，導致該股買盤增加，連帶台揚、波若威、上詮、華星

光及光環等中小型股交投活躍。高股息指數成分股今日獲市場買盤青睞，持續攻高，力成、神基

及微星等強勢。生技股優盛升超過９％攻上漲停，大學光升超過５％，邦特升超過３％以上；訊

聯、生展、盛弘及醫揚也有１％以上的升幅。

台股攻上１０９００點關卡後略顯無力，加上大盤缺乏主流股份支持以及臨近季尾結算和買

盤追捧意願降溫等因素，預期台股短線可能反覆測試５日線。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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