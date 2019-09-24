《談國論企－黎偉成》中國續出口提質進口大豆跌

《談國論企》中國的對外貿易在２０１９年８月份的進出口商品結構續見明顯改進，重要的

是（１）出口增幅無疑較上月放慢，但機電為主的一般貿易商品外輸保相對快增佳態，而受到加

工貿易減幅擴大之「困」，顯出口商品結構在製造業創新改革支持有明顯提質，和（２）進口的

能源、資源等物資穩增，意味工商業生產尚穩。惹人注目的（３）大豆進口未為跌價而增反減，

顯然受到中國對美挑起貿戰的反制。此顯中國的實體經濟仍能穩中有進發展，暫未有貿戰嚴重的

負面影響，可強化對美貿談反欺詐力量。



＊大豆進口少減機電外銷保穩快增長＊



從中國海關總署所發布的最新資料，可見中國的進出口商品結構有相對良性的變化和改進，

重點基本有好幾個方面：惹人注目的當然為（一）大豆的進口，於２０１９年１－８月份累計達

５﹒６３２萬噸同比即使減少９﹒２％，但相對於１－７月份４６９０萬噸所減１１﹒２％少減

３個百分點，以此伸算所得的８月份減幅為６﹒４％，而每噸價２７３１﹒９元（人民幣．下同

）同比下調１﹒７％，較１－７月份２７４５﹒５元所跌４﹒８％少跌３﹒１個百分點，即來價

減幅收窄卻略有增長，意味中國進口的大豆較前相對要多。

相信這會是中國的企業開始再購來自美國的大豆所致。中國是世界最大的大豆進口國，故中

企回復購買美貨，多少釋出善意，問題是中國代表團於１０月初赴美國華盛頓，進行第１３輪中

美高級別經貿磋商舉行的同時，本擬安排到美國蒙大拿州博茲曼及內有拉斯加州奧馬哈的農業場

，卻很快便通知美國作出取消和提前回國，我看這肯定是美方如昔貪得無厭地不斷提出一個又一

個「要求」，造成的嚴重破壞，由是美國兩大州的大豆及豬肉復銷或增銷中國市場，憧憬又變泡

沫者居多。中國一直堅持與美國所舉行的經貿磋商，要以平等作為基礎，達致互利共贏達協之目

標，但美方每每作出的背馳甚至霸道的行徑，雙方短中期達協之機甚低。

更重要的是中國的出口商品有持續良性結構改進，特別是（二）一般貿易（Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｔｒａｄｅ）的進出口累計額度於２０１９年１－８月份達１２﹒０３萬億元同比增長５﹒４％

，略低於１－７月份１０﹒４萬億元所增５﹒７％，卻較中國整體進出口貿易２０﹒１３萬億元

所升３﹒６％高１﹒８個百分點，而佔比仍達５９﹒８％，較上年同期高１個百分點，成為中國

對外貿易的主導力量。

需要高度指出者，乃一般貿易之出口商品２０１９年１－８月份累計６﹒４４萬億元的同比

增長９﹒４％，低於１－７月份５﹒５７萬億元同比所增的１０﹒１％，又較中國整體出口於１

－８月份１０﹒９５萬億元的６﹒１％升幅高３﹒３個百分點，當屬相對不錯的發展態勢。

再看一般貿易中的核心項目機電出口，於２０１９年１－８月份累計６﹒３４萬億元同比增長

５﹒６％年，即使較１－７月份５﹒５２萬億元所增６﹒１％要低，但這與整體出口貿易的佔比

高達５７﹒９％，是為商品輸出高度提質的實例，其中電器及電力產品２﹒８３萬億元同比增

７％，機械設備１﹒８７萬億元，升３﹒３％。



＊勞工密集商品出口對美經濟有重大支持＊



（三）基本屬於勞工密集（Ｌａｂｏｒ Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ）的服務、紡織品、鞋類、家

具、塑料製品、箱包、玩具等７大項，於２０１９年１－８月份累計２﹒１３萬億元同比增長

７﹒３％，低於１－７月份累計１﹒８２萬億元所增７﹒８％，卻高於上半年１﹒５萬億元的

７％，和略高於整體出口增幅約１﹒２個百分點，佔比則為１９﹒４％，在美國對華挑起貿戰、

歐洲經濟不振、中東地緣政局惡化等劣境下之表現，該屬不錯的表現也。

尤其需要指出者，為中國的勞工密集商品，對美國的出口，一直是美國經濟減壓和降通脹的

其中重要支持力量，故特朗普對華所挑的全面貿戰，會損人，而不利己，亦為美國逾百行業的商

會組織力陳對華商品全面加徵關稅，對美的民生以至整體實體經濟會有十分重大的衝擊，和有日

益嚴重的惡性影響。由是美國貿易代表辦公室於９月１７日公布的三份對華加徵關稅商品「排除

清單」，所涉的ＬＥＤ燈具、聖誕用小型燈飾等４３７個項目，都是與美國民眾日常生活密切相

關商品，有相當多更是替換難度較大的商品，便可見所言正是。

要重申：中華人民共和國於１９４９年１０月１日建國，乃處百業待興之境，由是得依靠加

工貿易（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｔｒａｄｅ）之對外加工裝配貿易、中小型補償貿易、進料加

工貿易等「三來一補」，支持製造業發展、改進和提升，如今能夠以一般貿易為主的對外出口，

難能可貴。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

