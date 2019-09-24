《異動股》瑞聲（２０１８）兩連跌累挫逾８％後，現反彈近２％

《經濟通通訊社２４日專訊》瑞聲科技（０２０１８）連跌兩日累挫８﹒３％後，現價反彈

１﹒８６％，報４３﹒９元，暫升幅最大藍籌；成交約２萬股，涉資８６萬元，主動買盤

７１％。

多家手機生產商近期陸續發布多項新產品，其中，蘋果新ｉＰｈｏｎｅ及三星ｎｏｔｅ

１０的市場反應理想，小米（０１８１０）亦將於今日發布一億像素鏡頭的新手機，市場憧憬多

隻新產品可帶動換機潮。

現時，恆生指數報２６３００，上升７７點或上升０﹒３０％，主板成交２１﹒０２億元。

國企指數報１０３２０，上升３２點或上升０﹒３２％。

上證綜指報２９７９，上升２點或上升０﹒０８％，成交１３﹒１０億元人民幣。

深成指報９７８４，上升３點或上升０﹒０４％，成交２４﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒８６元 上升１﹒５４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５９元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６４元 無升跌

京東方精電（００７１０） ２﹒１４元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒２１元 上升１﹒６８％



高偉電子 （０１４１５） １﹒２６元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒００元 上升２﹒５１％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９６元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １１５﹒４０元 上升１﹒２３％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３９元 無升跌

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