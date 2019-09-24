《中資異動》比亞迪升近２％，獲電動大巴訂單打進德國市場

《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現升１﹒６％，報４１﹒２５元，

盤中高見４１﹒４元，結束三連跌，破廿天線（４０﹒８５元）；成交約５６萬股，涉資

２２９７萬元。

Ａ股（深：００２５９４）現價５０﹒１５元人民幣，升１﹒９７％，成交２﹒３億元人民

幣，涉及４６１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３４﹒７１％。

比亞迪近日獲德國２２台１２米純電動大巴訂單，預計於下年夏季交付，投入波鴻市３５４

號線路、蓋爾森基興市３８０號線路，以及赫恩地區運營。

大巴載客數高達８０人，高性能兼長續航，單次充電後，在空調開啟的情況下行駛里程依然

超過２００公里。

另外，國家統計局局長寧吉喆表示，著力擴大消費提質擴容，破除汽車消費限制，但對汽車

股利好有限。

恆生指數現報２６３３２，升１０９點或０﹒４２％，主板成交２９０﹒４２億元。國企指

數報１０２９５，升７點或０﹒０８％。

上證綜合指數報２９８９，升１２點或０﹒４％，成交９２５﹒９３億元人民幣。深證成份

指數報９８３０，升４８點或０﹒５％，成交１６０４﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ４１﹒２５元 升１﹒６０％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８０元 升０﹒６５％

長城汽車（０２３３３） ５﹒３４元 升０﹒５６％

東風集團（００４８９） ７﹒７９元 無升跌

華晨中國（０１１１４） ８﹒６９元 跌０﹒１１％

北京汽車（０１９５８） ４﹒７８元 跌０﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １２﹒８４元 跌０﹒４７％

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（ａｌ）

