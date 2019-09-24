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即市新聞

24/09/2019 10:55

《中資異動》比亞迪升近２％，獲電動大巴訂單打進德國市場

　　《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現升１﹒６％，報４１﹒２５元，
盤中高見４１﹒４元，結束三連跌，破廿天線（４０﹒８５元）；成交約５６萬股，涉資
２２９７萬元。
　　Ａ股（深：００２５９４）現價５０﹒１５元人民幣，升１﹒９７％，成交２﹒３億元人民
幣，涉及４６１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３４﹒７１％。
　　比亞迪近日獲德國２２台１２米純電動大巴訂單，預計於下年夏季交付，投入波鴻市３５４
號線路、蓋爾森基興市３８０號線路，以及赫恩地區運營。
　　大巴載客數高達８０人，高性能兼長續航，單次充電後，在空調開啟的情況下行駛里程依然
超過２００公里。
　　另外，國家統計局局長寧吉喆表示，著力擴大消費提質擴容，破除汽車消費限制，但對汽車
股利好有限。
　　恆生指數現報２６３３２，升１０９點或０﹒４２％，主板成交２９０﹒４２億元。國企指
數報１０２９５，升７點或０﹒０８％。
　　上證綜合指數報２９８９，升１２點或０﹒４％，成交９２５﹒９３億元人民幣。深證成份
指數報９８３０，升４８點或０﹒５％，成交１６０４﹒３５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　　４１﹒２５元　　　升１﹒６０％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒８０元　　　升０﹒６５％
　　長城汽車（０２３３３）　　　　５﹒３４元　　　升０﹒５６％
　　東風集團（００４８９）　　　　７﹒７９元　　　無升跌
　　華晨中國（０１１１４）　　　　８﹒６９元　　　跌０﹒１１％
　　北京汽車（０１９５８）　　　　４﹒７８元　　　跌０﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒８４元　　　跌０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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