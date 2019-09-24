《異動股》帶量採購結果將揭曉，中生午後瀉近８％，石藥挫逾半成

《經濟通通訊社２４日專訊》國家第二批帶量採購招標結果即將揭曉，午後中生製藥

（０１１７７）瀉７﹒８２％，報９﹒５５元，盤中低見９﹒４８元，失５０天線

（１０﹒１３元），暫五連陰兼五連挫累跌逾１２％；成交約１﹒４４億股，涉資１４﹒３１億

元。

第二批藥品帶量採購招標結果將於今日公佈，據上海市醫藥集中招標採購事務管理所，周二

上午接收申報材料，下午確定供應地區。集中採購計畫於去年１２月啟動，涉及１１個主要城市

和３１種藥品。第二輪採購擴大到２５個省市區，對象包括２５種藥品。

美資券商Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ預計，部分藥品預計會有額外２０％至３０％的降價幅度。不

過美銀美林就發表報告指，內地藥品「４＋７」帶量採購擴至全國開標，相信措施將帶來較預期

多的正面影響，並帶動近期醫療健康行業表現正面。

醫藥股全線向下，另一醫藥藍籌石藥（０１０９３）挫５﹒３４％，報１４﹒１８元；三生

製藥（０１５３０）亦跌３﹒５５％，報１１﹒９６元；國藥（０１０９９）軟２﹒９４％，報

２６﹒４元。

恆生指數現報２６２７２，升４９點或０﹒１９％，主板成交４１７﹒８１億元。國企指數

報１０２８９，升１點。

上證綜合指數報２９９７，升２０點或０﹒６８％，成交１２４４﹒４５億元人民幣。深證

成份指數報９８７１，升８９點或０﹒９２％，成交２１０６﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ９﹒５５元 跌７﹒８２％

石藥集團（０１０９３） １４﹒１８元 跌５﹒３４％

三生製藥（０１５３０） １１﹒９６元 跌３﹒５５％

國藥控股（０１０９９） ２６﹒４０元 跌２﹒９４％

綠葉製藥（０２１８６） ５﹒８９元 跌３﹒１３％



康臣葯業（０１６８１） ４﹒３８元 跌３﹒１０％

復星醫藥（０２１９６） ２２﹒１０元 跌３﹒０７％

華潤醫藥（０３３２０） ７﹒４８元 跌２﹒８６％

翰森製藥（０３６９２） ２３﹒２５元 跌２﹒７２％

中國中藥（００５７０） ３﹒６２元 跌２﹒１６％



藥明生物（０２２６９） ７８﹒４０元 跌１﹒８８％

藥明生物（０２２６９） ７８﹒４０元 跌１﹒８８％

白雲山 （００８７４） ２６﹒９５元 跌１﹒２８％

藥明康德（０２３５９） ８３﹒８５元 跌０﹒１２％

華領醫藥（０２５５２） ６﹒８４元 無升跌

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（ａｌ）

