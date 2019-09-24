【人行操作】易綱：人行不急於做比較大的降準或量化寬鬆舉措

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人行行長易綱表示，中國經濟運行還是在

合理的區間，中國宏觀經濟政策空間還是比較大。人行並不急於做出比較大的降準或者量化寬鬆

舉措，中國貨幣政策取向要保持定力。

易綱判斷，再過幾年，看全球貨幣政策，包括美歐日等發達經濟體的貨幣政策，也包括發展

中國家的貨幣政策，如果哪個國家特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策區間，這樣的經

濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場羨慕的對象。

