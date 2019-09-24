【駐京專電】戴德梁行：第三季北京寫字樓租金續下行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》戴德梁行舉行發布第三季度寫字樓市場和

零售市場報告並展望零售市場趨勢，受經濟下行壓力持續加大影響，北京寫字樓市場成交活力不

足，租金延續了上季度的下行趨勢。２０１９年前三個季度，北京全市和五大核心商圈寫字樓市

場淨吸納量分別為２３﹒９萬和４﹒１萬平方米，分別較２０１８年同期下降４０﹒９％和

２０﹒６％。

至此，北京全市寫字樓有效淨租金按建築面積計算達每月每平方米人民幣３８８﹒１６元（

人民幣﹒下同），環比下降２％，同比下降３﹒７％；五大核心商圈有效淨租金按建築面積計算

達每月每平方米人民幣４３３﹒６４元，環比下降０﹒７％，同比下降２﹒０％。同時，如城奧

大廈等新項目的入市拉動全市空置率上升１﹒３個百分點至１０﹒２％，核心商圈則繼續保持穩

定，為５﹒６％。

２０１９年前三個季度，北京城市更新類寫字樓新增供應佔全市新增供應的４０％，達

２５﹒９萬平方米。憑借其時尚的外觀設計、科技智能化的辦公環境、充足的可租賃面積和可降

低企業租賃成本的布局設計，城市更新項目尤為受企業租戶的青睞。

戴德梁行北中國區研究部主管魏東表示，隨著北京市政府「優化企業營商環境」和「建設智

慧樓宇」倡議的推出，一些中心城區老舊寫字樓項目的升級改造也必將成為北京寫字樓市場未來

發展趨勢。屆時改造後的寫字樓不僅能吸引更多優質租戶入駐，而且還可以實現出租率和租金的

雙提升。

