【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒９７億人幣，買建行吉利沽招行融創

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股走勢牛皮，港股今日維持窄幅上落，全日在
２６２０７至２６３９１之間波動，最終收報２６２８１，升５８點或０﹒２２％，終止六連跌
。全日主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％。
按額度計算，北水全日淨流入６﹒９７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、吉利汽車（００１７５）、舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招
商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、中國生物（０１１７７）。
主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％，其中港股通成交１２５﹒９７億元，佔總成交
１６﹒７％。
＊北水投資內銀股「天與地」＊
北水投資內銀股可謂「天與地」。建行繼續成為北水力吸的個股，全日淨流入倍增至
３﹒７１億元；招行繼續成為北水淨沽出最多的個股，全日淨流出２﹒１億元，比上２﹒２３億
元稍為減少。建行全日收跌０﹒３４％報５﹒９４元，招行軟０﹒８３％收３６元。
據報內地第二批藥品帶量採購招標結果今日公布，醫藥股今日大幅波動，中生製藥
（０１１７７）全日收升１﹒１６％報１０﹒４８元，盤中曾低見９﹒４８元急挫８﹒４９％；
石藥集團（０１０９３）收升８﹒５５％報１６﹒２６元，為升幅最大恆指成分股，盤中曾低見
１４﹒１元。北水全日力沽兩股，前者北水淨流出６５２８萬元，後者北水淨流出３４９８萬元
。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ３．７１
吉利汽車（００１７５） ０．６５
舜宇光學（０２３８２） ０．３８
中興通訊（００７６３） ０．２８
宇華教育（０６１６９） ０．２６
淨沽出最多港股：
招商銀行（０３９６８） －２．１０
融創中國（０１９１８） －１．１３
中生製藥（０１１７７） －０．６５
金山軟件（０３８８８） －０．６１
中國平安（０２３１８） －０．４７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）