【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒９７億人幣，買建行吉利沽招行融創

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股走勢牛皮，港股今日維持窄幅上落，全日在

２６２０７至２６３９１之間波動，最終收報２６２８１，升５８點或０﹒２２％，終止六連跌

。全日主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入６﹒９７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、吉利汽車（００１７５）、舜宇光學（０２３８２）；淨賣出最多的依次是招

商銀行（０３９６８）、融創中國（０１９１８）、中國生物（０１１７７）。

主板成交７５２﹒２４億元增加１５﹒２％，其中港股通成交１２５﹒９７億元，佔總成交

１６﹒７％。



＊北水投資內銀股「天與地」＊



北水投資內銀股可謂「天與地」。建行繼續成為北水力吸的個股，全日淨流入倍增至

３﹒７１億元；招行繼續成為北水淨沽出最多的個股，全日淨流出２﹒１億元，比上２﹒２３億

元稍為減少。建行全日收跌０﹒３４％報５﹒９４元，招行軟０﹒８３％收３６元。

據報內地第二批藥品帶量採購招標結果今日公布，醫藥股今日大幅波動，中生製藥

（０１１７７）全日收升１﹒１６％報１０﹒４８元，盤中曾低見９﹒４８元急挫８﹒４９％；

石藥集團（０１０９３）收升８﹒５５％報１６﹒２６元，為升幅最大恆指成分股，盤中曾低見

１４﹒１元。北水全日力沽兩股，前者北水淨流出６５２８萬元，後者北水淨流出３４９８萬元

。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ３．７１

吉利汽車（００１７５） ０．６５

舜宇光學（０２３８２） ０．３８

中興通訊（００７６３） ０．２８

宇華教育（０６１６９） ０．２６



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －２．１０

融創中國（０１９１８） －１．１３

中生製藥（０１１７７） －０．６５

金山軟件（０３８８８） －０．６１

中國平安（０２３１８） －０．４７

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（ｅｃ）

