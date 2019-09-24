《美元走勢－羅明立》美匯短線繼續整固，歐元後市仍有下跌空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒６９ １０７﹒４５ １０７﹒５１

歐元╱美元 １﹒０９９７ １﹒０９８２ １﹒０９９５

英鎊╱美元 ０﹒８０４８ ０﹒８０３９ ０﹒８０４２

美元╱瑞郎 ０﹒９９１０ ０﹒９８８９ ０﹒９８９３

美元╱港元 ７﹒８３９３ ７﹒８３４１ ７﹒８３８５



《美元走勢》消息指中美高級別的貿易將於１０月舉行，近期一些不利傳言亦得到雙方即時

的澄清，此外，共和黨主要金主之一的金沙集團主席向特朗普施壓，相信中美至少都願意重回談

判桌，都否有好成果則仍然要觀望。美股三大指數昨日個別發展，波動不大，美債息率則下跌，

１０年期美債息從上日的１﹒７５３％跌至１﹒７１４％，此前曾觸及兩周低位的１﹒６７７％

。美匯指數同樣無大變化，短線將繼續整固，投資者觀望本周聯儲局官員的言論，以評估美元息

率的去向。

美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數回升至５１，好於預期，而歐元區及德國同類指

數則繼續下跌，分別報４５﹒６及４１﹒４，龍頭德國的數據創１０年最低。區內製造業疲弱主

要由於新訂單下跌，顯示企業停止擴張，而最大經濟體德國更有衰退跡象。受數據拖累，歐元曾

經跌至１﹒０９６０附近，之後未能重上１﹒１０，相信後市仍有下跌空間。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０９００ １﹒１０５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２４８０ １﹒２３５０ １﹒２５３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

