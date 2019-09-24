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即市新聞

24/09/2019 16:55

《美元走勢－羅明立》美匯短線繼續整固，歐元後市仍有下跌空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒６９　　　１０７﹒４５　　　１０７﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９９７　　　１﹒０９８２　　　１﹒０９９５
　　　英鎊╱美元　　　　０﹒８０４８　　　０﹒８０３９　　　０﹒８０４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１０　　　０﹒９８８９　　　０﹒９８９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３９３　　　７﹒８３４１　　　７﹒８３８５

　　《美元走勢》消息指中美高級別的貿易將於１０月舉行，近期一些不利傳言亦得到雙方即時
的澄清，此外，共和黨主要金主之一的金沙集團主席向特朗普施壓，相信中美至少都願意重回談
判桌，都否有好成果則仍然要觀望。美股三大指數昨日個別發展，波動不大，美債息率則下跌，
１０年期美債息從上日的１﹒７５３％跌至１﹒７１４％，此前曾觸及兩周低位的１﹒６７７％
。美匯指數同樣無大變化，短線將繼續整固，投資者觀望本周聯儲局官員的言論，以評估美元息
率的去向。
　　美國９月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數回升至５１，好於預期，而歐元區及德國同類指
數則繼續下跌，分別報４５﹒６及４１﹒４，龍頭德國的數據創１０年最低。區內製造業疲弱主
要由於新訂單下跌，顯示企業停止擴張，而最大經濟體德國更有衰退跡象。受數據拖累，歐元曾
經跌至１﹒０９６０附近，之後未能重上１﹒１０，相信後市仍有下跌空間。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０００　　　１﹒０９００　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２４８０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２５３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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