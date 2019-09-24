【本港樓市】容海恩１１００萬購灣仔單位，業主蝕１３０萬元離場

二手市場再錄蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，灣仔星街５號低層單位，業主持貨９年蝕讓

逾１３０萬元離場。

單位實用面積４０８平方呎，剛以約１１００萬元易手，原業主於２０１０年以約１１７６

萬元購入單位，持貨約９年，帳面損失約７６萬元；若連其他雜項支出計，估計實質損失逾

１３０萬元離場。

資料顯示，新買家為立法會議員容海恩。她回應傳媒查詢時指，購入單位予父母居住。

《香港經濟日報》

