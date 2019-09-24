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24/09/2019 09:19

【本港樓市】匯豐：加按息基於盈利考慮，無關樓市前景信貸風險

　　《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐銀行下半年帶頭削減按揭轉按現金回贈，之後又兩度上調
按揭息，《信報》引述匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，調整按揭業務是基
於盈利考慮，改善微薄的息差，與樓市前景或客戶信貸風險無關。他指，匯豐新造按揭貸款的平
均按揭成數（ＬＴＶ）低於５０％，按揭業務相當健康。
　　欣格雷表示，過去數個月港元拆息處於相對高水平，當計及資金成本上漲，連同其他經營成
本，按揭業務實際上已經不是賺錢的產品。在綜合考慮多項因素後，決定分階段調整轉按現金回
贈和按息。（ｈｌ）

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