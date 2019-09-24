【虛擬銀行】年底能否開業存變數，尚乘眾安齊稱未有具體時間表

《經濟通通訊社２４日專訊》《信報》報道，本港虛擬銀行原先目標為趕及今年內開業，但

現時推出服務時間存在變數。

尚乘夥拍小米（０１８１０）合資的洞見金融科技，為首批８家獲發虛擬銀行牌照的機構之

一。報道引述尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅表示，目前的籌備工作進行得如火如荼，但未有具體

推出的時間表。

尚乘透露與小米合資的虛擬銀行，將改名為「天星銀行」。

另一家獲發虛擬銀行牌照的眾安虛擬金融，眾安國際許煒亦稱虛擬銀行開業未有具體時間表

，推出時間受多項因素影響，包括監管要求和市場情況等。（ｈｌ）

