《經濟通通訊社２４日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，每股發售股份的發售價定為
２７元，同時已部分行使發售量調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億股擴大至
１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近３９２億
元。
百威亞太每股招股價範圍介乎２７元至３０元，即以下限定價。另有消息指公開發售部分初
步錄得超購約２﹒５６倍。
公司股份將於９月３０日掛牌，摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）
24/09/2019 12:59
【新股上市】百威亞太以每股２７元下限定價，籌近３９２億元
《經濟通通訊社２４日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，每股發售股份的發售價定為
２７元，同時已部分行使發售量調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億股擴大至
１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近３９２億
元。
百威亞太每股招股價範圍介乎２７元至３０元，即以下限定價。另有消息指公開發售部分初
步錄得超購約２﹒５６倍。
公司股份將於９月３０日掛牌，摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）
|興證快訊24/09/2019
樓價回調
|國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
|生財有道23/09/2019
港鐵黃竹坑站4期項目反應符預期 估值逾百億有望成地王
|生財有道23/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：中電雖跌定85元見阻力
|國際動態23/09/2019
美增兵中東 伊朗揚言反擊入侵者
|生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰