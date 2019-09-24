  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/09/2019 12:59

【新股上市】百威亞太以每股２７元下限定價，籌近３９２億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，每股發售股份的發售價定為
２７元，同時已部分行使發售量調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億股擴大至
１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近３９２億
元。
　　百威亞太每股招股價範圍介乎２７元至３０元，即以下限定價。另有消息指公開發售部分初
步錄得超購約２﹒５６倍。
　　公司股份將於９月３０日掛牌，摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊24/09/2019
樓價回調
國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
生財有道23/09/2019
港鐵黃竹坑站4期項目反應符預期 估值逾百億有望成地王
生財有道23/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：中電雖跌定85元見阻力
國際動態23/09/2019
美增兵中東 伊朗揚言反擊入侵者
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金