【新股上市】百威亞太以每股２７元下限定價，籌近３９２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，每股發售股份的發售價定為

２７元，同時已部分行使發售量調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億股擴大至

１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近３９２億

元。

百威亞太每股招股價範圍介乎２７元至３０元，即以下限定價。另有消息指公開發售部分初

步錄得超購約２﹒５６倍。

公司股份將於９月３０日掛牌，摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。（ｂｉ）

