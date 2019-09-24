【新股上市】傳百威亞太（０１８７６）以下限２７元定價

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述消息報道，昨日截止認購的百威亞太（０１８７６）

將以招股價下限２７元定價，並會部分行使超額配股權，集資約５０億美元（約３９２億港元）

，集資規模為今年以來全球第二大。

百威亞太早前公布以每股２７－３０元全球發售約１２﹒６２億股，並有發售量調整權，最

多可額外發售４﹒６５億股，以補足額外需求。

另有消息，百威亞太公開發售部份已錄得逾２倍超額認購。股份將於本月３０日起上市。（

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