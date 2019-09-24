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24/09/2019 10:14

【修例風暴】林鄭冀首場社區對話和平冷靜，將誠懇謙卑聆聽意見

　　《經濟通通訊社２４日專訊》特首林鄭月娥今早（２４日）於行政會議前見記者，指今個星
期四（２６日）將舉行首場社區對話會，希望對話會可以和平、理性、冷靜展開對話。
　　林鄭月娥指出，本周四將舉行首場社區對話會，與司局長到社區與市民對話。截至目前已有
２萬多名人士報名參加，將經電腦抽籤１５０人參加。林鄭月娥深切希望，對話會可以和平、理
性、冷靜展開對話。她將以誠懇、謙卑的態度與參加者對話。她又指，與市民對話的平台將會持
續舉行，並希望對話會可以更多元化，與市民共同找出香港可行下去的路。（ｆｗ）（ｚｚ）

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