【新股上市】百威亞太期貨及期權將於９月３０日推出

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）宣布，百威亞太期貨及期權將於下周一

（３０日）百威亞太上市日同日推出。此外，已通知發行商，與百威亞太相關的衍生權證可於該

股份上市當日掛牌。

百威亞太上市後，將於同日納入可進行賣空的指定證券名單。

百威亞太以每股２７下限定價，並行使部分調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億

股擴大至１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近

３９２億元。（ｂｉ）

