《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）宣布，百威亞太期貨及期權將於下周一
（３０日）百威亞太上市日同日推出。此外，已通知發行商，與百威亞太相關的衍生權證可於該
股份上市當日掛牌。
百威亞太上市後，將於同日納入可進行賣空的指定證券名單。
百威亞太以每股２７下限定價，並行使部分調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億
股擴大至１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近
３９２億元。（ｂｉ）
24/09/2019 17:13
【新股上市】百威亞太期貨及期權將於９月３０日推出
《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）宣布，百威亞太期貨及期權將於下周一
（３０日）百威亞太上市日同日推出。此外，已通知發行商，與百威亞太相關的衍生權證可於該
股份上市當日掛牌。
百威亞太上市後，將於同日納入可進行賣空的指定證券名單。
百威亞太以每股２７下限定價，並行使部分調整權，將全球發售規模由初始的１２﹒６２億
股擴大至１４﹒５１７億股發售股份，以補足額外市場需求。按此計算，百威亞太上市集資額近
３９２億元。（ｂｉ）
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