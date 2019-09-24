中電全心傳電計劃已有逾２萬個家庭受惠，每戶獲５００元電費資助

《經濟通通訊社２４日專訊》中電（００００２）旗下中華電力全心傳電計劃，鼓勵住宅客

戶全年慳電，由今年１月開展至今，已有約２０萬住宅客戶參加。計劃今年撥款約２０００萬元

，資助４萬個有需要的家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人士，及劏房戶減輕電費開支，促進

社會關愛共融。

截至９月中，中電已收到超過３﹒５萬個資助申請，資助金額自５月開始發放，已有逾

２﹒１個家庭受惠，每戶可獲５００元電費資助。（ｂｎ）

