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24/09/2019 18:48

新創建：城巴及新巴未收到實質出售建議，維持漸進派息

　　《經濟通通訊社２４日專訊》外電早前報道，新創建（００６５９）考慮出售城巴及新巴等
資產，並與招商局集團等潛在中資買家進行會談。新創建行政總裁馬紹祥回應指，集團不時會收
到不同的收購建議，強調目前未有收到任何實質建議，而集團會持續檢視各項業務，並會以股東
利益為優先考慮，只要有適當價錢及機會就會考慮。
　　他又指，將積極尋找合適收購項目，包括可即時提供現金流的道路項目，未來會維持漸進的
派息比率，並強調不會因一次性收益波動而影響派息政策。
　　截至今年６月底止全年，新創建交通業務由盈轉虧，錄得虧損１０１０萬元。馬紹祥稱，集
團在１７年８月申請加價１２％，最終在今年１月才獲准加價９﹒９％，惟油價及車長等開支成
本持續上漲，坦言加價只能有些少補助，整體巴士經營業務仍嚴峻。而集團於８月再度向運輸署
申請加價１２％已考慮公眾負擔能力，期望有足夠資源維持經營及提升服務。
　　他承認，近幾個月社會爭議事件對巴士業務有負面影響，但集團整體香港業務收益佔比只有
約２８％，由於比例較低，因此近期示威活動對集團財務影響不大。
　　新創建在月初悉數出售首都機場（００６９４）股份，執行董事鄭志明解釋，集團投資首都
機場是考慮到該公司估值低，加上航空業務增長潛力大，惟集團持股量僅約１０％，「話事權」
有限，加上大興機場即將啟用，將會分流客量，因此決定出售其股份。
　　問及富通保險的收購進度，執行董事何智恆指，目前交易已獲得雙方股東批准，正等待香港
保監局等監管機構批准，預期可於今年第四季完成交易。（ｙｗ）

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