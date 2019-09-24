《小傳日記》Ａ場回勇魚缸彈，收復廿天線確難？

《小傳日記》噚晚（２３日）花旗國魚缸牛皮，經濟數據公布好壞一半半，兼且「孖屐」對

中美貿易戰好謹慎，不過香江魚缸方面就反反覆覆。今朝（２４日）魚缸高開７７點報

２６３００之後，曾經一度撻低１５點見２６２０７點，不過隨住人行行長易綱話，下年將會全

面開放金融股比限制，Ａ場之後即時抽高，帶動魚缸再次鏟高，半日曾經高見２６３９１踢高

１６９點。不過，缸友對後市始終有啲怕怕，所以下晝魚缸升幅不斷縮水，最終埋單都只係踢高

５８點，收報２６２８１，未能收復廿天線（約２６４４８），不過就結束咗六連跌。全日主板

市成交逾７５２億銀增多超過１５巴仙。國貨收報１０２７１撻低１６點。

神州Ａ場蜈蚣彈，上證收報２９８５點，踢高８點。深證收報９８１１點，起哄３０點或近

半巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）畀法巴微降「他屐」，評級維持中性，不過全日升高

近１巴仙，報５９﹒９５銀。生發發（００３８８）原地踏步無升跌，報２２５﹒８銀。ＱＱ

（００７００）旗下《和平精英》全球總收入突破７８億銀，不過全日仍跌２毫子，報

３３５﹒６銀。ＡＩＡ（０１２９９）起哄升近２巴仙，報７６﹒０５銀。金沙（０１９２８）

全日跌逾１巴仙，報３６﹒１５銀，係全日表現最差藍戰士。

國貨佬方面，太保（０２６０１）申請喺倫交所滬倫通，發行全球存託憑證，缸友唔多睇好

，結果全日瀉４巴仙，報２８﹒９銀，係全日表現最差國貨佬。



＊醫藥波幅大石藥升託賴，新手機憧憬手機設備醒＊



醫藥佬坐足一日過山車，今朝佢哋逆市走高，不過缸友收到消息，第二批藥品帶量採購招標

結果，將於喺今日公布，於是佢哋喺利淡憧憬下剎車，不過食完午飯之後，缸友相信美銀美林，

指措施應該比預期多利好，所以佢哋又再反彈。石藥（０１０９３）今日曾經係最差藍戰士同國

貨佬，低見１４﹒１銀，但缸友之後力撐佢，最終鏟高逾８巴仙，報１６﹒２６銀，係全日表現

最好藍戰士同國貨佬。翰森製藥（０３６９２）狂踩油近半成，報２５銀。康哲藥業（００８６

７）踢高逾３巴仙，報９﹒２４銀。神州中藥（００５７０）起哄逾２巴仙，報３﹒７９銀。中

生製藥（０１１７７）漲逾１巴仙，報１０﹒４８銀。三生製藥（０１５３０）升逾半巴仙，報

１２﹒４８銀。

手機設備佬噚日雖然跣低，但今日缸友又對新手機有返憧憬，因為小米（０１８１０）今日

公布一億像素鏡頭嘅新手機，「孖屐」期望可以帶動番換機潮，不過小米全日無升跌收９﹒３２

銀。鴻騰精密（０６０８８）就踢高近３巴仙，報３﹒４８銀。舜宇光學（０２３８２）鏟高近

２巴仙，報１１６﹒２銀。華顯光電（００３３４）起哄近２巴仙，報０﹒６銀。瑞聲科技

（０２０１８）多近半巴仙，報４３﹒２５銀。



＊中移突抽高本地薑糟糕，５Ｇ股起哄普天最出眾＊



今日神州雖然沒有有關５Ｇ進展嘅最新消息，但今日藍戰士神州移動（００９４１）喺朝早

突然最多彈起２巴仙，亦都帶動魚缸最多反彈１６９點。不過，食完ＬＵＮＣＨ返嚟，神州移動

開始有啲腳軟，最終埋單進帳近１巴仙，報６５﹒２銀。神州電信（００７２８）就碌低近１巴

仙，報３﹒５４銀。聯通（００７６２）就冇升跌，報１﹒８４銀。不過，本地電訊佬就全線插

水，數碼通（００３１５）蒸發逾２巴仙兼創超過五年低，報６﹒７６銀。香江電訊

（０６８２３）唔見近３巴仙，報１２﹒２６銀。和記電訊（００２１５）蒸發逾１巴仙，報１

﹒３５銀。

相反，５Ｇ設備股表現則比較省鏡，普天通信（０１７２０）最架勢，勁升超過半成，報１

﹒８５銀。京信通信（０２３４２）彈起超過３巴仙，報１﹒９１銀。熊貓電子

（００５５３）就跳起近３巴仙，報３﹒３８銀。中興通訊（００７６３）進帳約２巴仙，報

２１﹒６５銀。長飛光纖（０６８６９）升咗１巴仙，報１３﹒４６銀。



＊鐵路唔造好中鐵建續吐，缸友皆避險中電電能掂＊



神州啲鐵路基建佬連日畀缸友追住掟，事關之前阿爺公布綱要，話要加強新型載運工具研發

，佢哋當日就狂踩油，不過之後一樣要回返塘，今日嘅命運亦都一樣。神州時代電氣

（０３８９８）撻低逾３巴仙，報３２﹒９５銀。神州通號（０３９６９）跣低逾２巴仙，報４

﹒８５銀。神州鐵建（０１１８６）縮水近３巴仙，報８﹒８２銀。神州交通建設

（０１８００）跌逾２巴仙，報６﹒３１銀。神州中鐵（００３９０）軟逾１巴仙，報４﹒９９

銀。

缸友今日見到魚缸反反覆覆都表示怕怕，所以寧願放水入公用佬避險好過。中電

（００００２）全日起哄逾１巴仙，報８２﹒４５銀。電能（００００６）踢高１毫半子，報

５２﹒７５銀。不過，部分公用佬尾段先嚟剎車，長江基建（０１０３８）少逾半巴仙，報

５２﹒５銀。港鐵（０００６６）亦少近１巴仙，報４５﹒１５銀。領展（００８２３）撻低逾

１巴仙，報８６﹒２５銀。港燈（０２６３８）亦蒸發逾１巴仙，報７﹒４６銀。請請！



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