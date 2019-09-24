《真知灼見－溫灼培》中東局勢倘穩，可留意澳元

《真知灼見》消息指，美國上周日（２２日）宣布增兵波斯灣，是為了增強區內的防衛。另

外，周一（２３日）法國、英國及德國發表聯合聲明指，沙特阿拉伯油設施於９月１４日受襲是

伊朗所為。當然伊朗對事件強烈否認，但實際情況與伊朗是否有關已不重要。單看上述消息確令

人擔心西方強國正準備對伊朗動武。不過，伊朗亦警告，任何國家如對其攻擊，主戰場將會移至

該國；意味伊朗一旦受襲，戰爭不會局限於中東地區。上述因素隨即增強市場避險情緒，而具避

險功能的日圓及黃金則率先有所上升，至於整體美元匯價亦有所受惠。



＊西方強國非想開戰＊



從上述情況觀察，看似中東即將要爆發戰事。但另邊廂，英國首相約翰遜周一在接受《天空

新聞》訪問時指，英國正嘗試拉攏所有人與伊朗達成新的核協議；並指不論舊協議如何，現在是

時候向前推動一個新協議。而美國總統特朗普隨即回應指，他尊敬約翰遜為人，也不詫異「這如

此好建議是來自他的」。從這番話給予筆者感覺，西方強國並非真想與伊朗開戰，可能只想對伊

朗施壓，逼伊朗與西方達成特朗普一直期待的新核條約。當然，如最終伊朗不就範又會否遭到攻

擊？這將會是後話，但短期內似乎中東戰亂的機會不大。



＊澳元６７美仙支持強＊



假若中東局勢真能穩定過來，加上踏入１０月份中美有機會展開高層次的貿易談判，料這一

切對風險資產可帶來較大推升動力；當中建議可多加留意澳元及新西蘭元。就澳元而言，技術上

料６７美仙為較大支持，如市場氣氛改善，不排除澳元有機向７０美仙進發。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

