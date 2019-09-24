《匯海澤言－葉澤恆》德拉吉功成身退，拉加德面對的挑戰

《匯海澤言》歐洲央行現任行長德拉吉將於１０月底離任，而昨日他在歐洲議會發表了他任

內最後一次的講話。但在他演講前，法國、德國及歐元區公布了９月份一系列ＰＭＩ指數的初夕

，不但較市場預期為差，而且顯示歐元區龍頭經濟體的德國，製造業ＰＭＩ指數更陷入２００９

年金融海嘯以來最差，令投資者感到當地經濟仍未見底。在他任內，先有全球經濟從歐元區復甦

，之後歐債危機令他雖然推出量寬措施等去刺激經濟，但最終歐洲經濟經過短時間的復甦後，又

再陷入衰退的邊緣。其他，歐洲央行已經盡力做了刺激經濟的工作，唯一令投資者可以感到不太

好的是，他去年宣布停止量寬後大約半年，又要宣布重啟，可以是歐洲央行內部對經濟增長的判

斷略為樂觀了。

他的繼任人是現任國際貨幣基金會（ＩＭＦ）主席拉加德。拉加德過去八年主理國基會的事

務，故她在國際或媒體的聲譽很高，基本上不用擔心她與媒體的溝通能力。她曾經在法國兩個總

理的年代做官，故亦不擔心她於政治上的敏感度。唯一令投資者有憂慮的是，她沒有在任何央行

做委員，以制訂相關的貨幣政策。目前全球經濟處於增長放緩時期，而全球資訊快速傳播，而在

欠缺貨幣政策的領導下，似乎歐洲央行首席經濟學家雷恩的發言，可能較她更為重要。



＊中美高級別官員提早下星期進行新一輪貿易談判＊



中美副部級貿易磋商後，中方宣布取消訪問美國農業州行程，一度令市場感到憂慮。但之後

中國官員表示，仍然堅定進行貿易談判，並指出今次談判有建設性。在上星期副部級官員會面後

，中國再向美國採購多６０萬噸大豆，以釋出善意。美國財長姆欽昨日（２３日）與總統特朗普

，與埃及總統塞西見記者時，強調中國是應美方要求，才會押後訪問美國農業州的行程。之後，

他隨即表示，副總理劉鶴下星期將會到訪美國，進行新一輪的貿易談判。

在美國財長宣布提前恢復貿易談判後，市場的反應不算太大，主因投資者最關心的是能否達

成部分或全面的貿易協議。若達成部分協議，或意味中美仍可能在其他領域方面出現爭執，而且

分歧頗為嚴重，甚至影響到貿易關係。因此，除非雙方完全達成貿易協議，否則投資者只會作出

溫和的反應。預料離岸美元兌人民幣短期在７﹒０７至７﹒１５之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

