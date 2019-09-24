《宏觀銓局－馬桂銓》美國債市

《宏觀銓局》本欄每期總結，都會提出筆者偏好的資產配置，包括對股票和債券之間的傾向

。本欄主要集中講美國市場，資產配置當然是指美股及美債。香港傳媒講及市場時，除了港股，

多數就是美股。因此本地投資者對美股的認識遠比美債多。然而，很多人並不知道美國債券市場

實際上比美國股市更大。據估計，美債市場規模約為４０萬億美元，而美股市場規模則為３０萬

億美元。在４０萬億美債當中，超過３５％是美國聯邦政府發行的國債或債券，即是本欄所提及

的國債。房屋抵押相關債券是第二大市場，約佔美國債市２３％。隨之是企業債券或信貸，約佔

２２％。美國市政債券約佔１０％，其餘就是其他各種資產支持債券和貨幣市場債券。筆者會在

日後詳細介紹投資級別企業債券和信用額度。投資級別企業債券市場在過去十年中顯著擴大，但

投資者應該注意到其中有部分遭到評級機構大幅降級。

過去兩星期投資者無懼風險，美股節節上升。中美貿易談判積極發展，其中貿易關稅延遲實

施，面對面貿易談判亦會於１０月在華盛頓舉行，種種正面消息為股市帶來支持，美股自九月初

穩步增長。另外，中國和歐洲央行都宣布了政策寬鬆措施，提振了投資者的情緒。預計美國聯儲

局亦會加入「合唱團」，宣布再減息，一起唱好。市場預計美聯儲將會至少減息兩次，包括今年

９月份的削減。筆者之前提過，一旦中美貿易緊張局勢在９月初略有紓緩，股市自然會反彈。

美國最近的經濟數據顯示，消費仍然是支撐經濟的重要支柱。８月零售業總銷售增長

０﹒４％，超出預期。撇除汽車、天然氣、建材和食品服務的核心零售銷售額也增長０﹒３％，

同樣勝過預期。雖然這兩項數據皆不及如春夏季的零售銷售數據強勁，但消費者增長的趨勢仍然

非常穩固。每周申領失業救濟金的最新數據顯示，儘管近期就業增長放緩，但勞動力市場狀況仍

然健康。失業救濟申領人數持續樂觀。截至９月７日的一星期，首次申領人數只有２０﹒４萬。

不過，美國通脹升溫，令人懷疑聯儲局還有幾多減息空間。撇除食品和能源的核心消費者價格指

數延續８月份升勢，上個月增長０﹒２５６％，而過去三個月的年化增長率為３﹒４％。上個月

核心物價數據增幅高於預期，比起去年同期增長２﹒４％，高於聯儲局的２﹒０％目標水平。

資產配置方面，筆者維持本欄上期取態，在股票和債券之間保持中立；地區方面則繼續偏好

美國。美國企業在過去兩個季度的盈利表現勝於預期，消費者亦不吝惜繼續消費。只要中美貿易

言論保持善意，營業情緒或者會有所改善。隨著收益率曲線傾斜度上升，經濟衰退的威脅似乎略

為減退。假如經濟數據和貿易言論能保持正面，筆者或會在稍後減持債券，增持股票。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

